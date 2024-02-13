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أحمد جودة - القاهرة - تابع خطوات الاستعلام عن إصدار تأشيرة السعودية تعرف على مدة إصدارها 1445، يثير اصدار التأشيرة في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين، حيث يُعتبر من الأمور الحيوية والوثائق الهامة للمقيمين.

ولأن الحكومة السعودية فتحت الباب للاستفادة من استخراج التأشيرة بواسطة الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية، يثير الاستفسار عن مدة اصدار التأشيرة اهتمامًا خاصًا سنتعرف على ذلك فيما يلي.

مدة اصدار التأشيرة

الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يرغبون في التعرف على مدة إصدار التأشيرة السعودية من خلال السفارة، حيث حددت السفارة مدة معينة من خلالها يتم قبول طلب استخراج التأشيرة أو رفض الطلب، وتأتي المدة التي تم تحديدها فيما يلي:

قامت السفارة السعودية بتحديد مدة معينة يتم من خلالها استخراج التأشيرة للمواطنين الراغبين في السفر خارج المملكة السعودية.

كما أن هذه المدة يتم من خلالها مراجعة طلب استخراج التأشيرة السعودية سواء بالموافقة أو رفض الطلب.

حيث أن المدة تتراوح بين 3 أيام إلى 15 يوم، وذلك من تاريخ تقديم طلب استخراج التأشيرة.

كما أن مدة اصدار التأشيرة قد تختلف حسب حالة الشخص المتقدم، وذلك من حيث المستندات اللازمة المحددة من قبل السفارة.

خطوات الاستعلام عن إصدار تأشيرة السعودية

في إطار تعرفنا على مدة اصدار التأشيرة، يمكننا استكمال حديثنا عن خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية، حيث تلك الخدمة واحدة من الخدمات التي تتيحها وزارة الخارجية السعودية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك يتم تنفيذ بعض الخطوات البسيطة للاستعلام، وهي كالتالي: