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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على شروط التسجيل في فرجت لسداد فواتير الكهرباء 1445، يتساءل الكثير من الأشخاص حول كيفية الوصول إلى منصة "فرجت" لإضافة فاتورة، ويمكن القيام بذلك من خلال منصة "أبشر"، حيث قامت المنصة بتطوير جميع خدماتها في "فرجت"، وتوفير الفرصة لجميع المستفيدين، بما في ذلك السجناء في المملكة، للتعامل من خلالها وسداد الديون المتراكمة، سواء كانت للأفراد أو للمؤسسات.

تمكن "فرجت" من إضافة الفواتير لسداد ديون المتأخرين في المسائل المالية، دون الإشارة إلى القضايا الجنائية في هذا السياق، سنتعرف على خطوات الوصول إلى منصة "فرجت" لإضافة فاتورة.

منصة فرجت اضافة فاتورة

يمكنك الدخول إلى منصة فرجت إضافة فاتورة بكل سهولة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي توفر كافة الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة بالتعاون من الجهات المعنية في المملكة، وجاءت خطوات الدخول كالتالي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمات المديرية العامة للسجون.

ثم اختيار تبويب خدمة أبشر فرجت.

يتطلب ذلك إدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص الذي يرغب في تقديم المساعدة.

ثم إدخال جميع البيانات الخاصة بالفاتورة المراد تسديد ديون المسجون بها.

الضغط على أيقونة تسجيل.

بهذه الخطوة يتم اضافة الفاتورة في منصة فرجت.

سداد فواتير فرجت عبر منصة إحسان

يمكنك سداد اضافة فاتورة من فرجت من خلال منصة إحسان الخيرية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة إحسان الخيرية.

الضغط على تبويب فرص التبرع.

ثم اختيار خدمة فرجت.

يمكنك البحث برقم الفاتورة أو اختيار حالة مباشرة من البحث.

ثم الضغط على أيقونة استعراض ليتم عرض الحالة.

يجب تحديد مبلغ التبرع.

يتم دفع الفاتورة بطرق الدفع المتاحة أمامك على الموقع.

شروط التسجيل في فرجت

يلزم للتسجيل في خدمات فرجت توافر مجموعة من المتطلبات والشروط، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: