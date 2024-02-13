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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة التسجيل في منصة أحكام 1445، كيفية التسجيل في منصة "أحكام" لتمليك العقارات في المملكة العربية السعودية تعتبر خطوة مهمة للمستفيدين، حيث تُعد المنصة أحد أهم المنصات الإلكترونية التابعة لهيئة العقارات في المملكة.

تتيح المنصة استقبال طلبات التمليك وتعديل العقارات، إلى جانب تقديم خدمات أخرى للمواطنين. وفيما يلي، سنلقي الضوء على خطوات التسجيل في منصة "أحكام" لتمليك العقارات في المملكة العربية السعودية.

التسجيل في منصة أحكام

تساعد منصة أحكام المواطنين في المملكة العربية السعودية من انجاز الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان ويمكنك الدخول إلى منصة أحكام تملك عقارات بخطوات بسيطة وميسرة من خلال هذا يلى:

الدخول إلى منصة إحكام.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب.

كتابة كافة البيانات المطلوبة من قبل المنصة.

عليك ملء النموذج ثم رفع كافة المستندات المطلوبة.

ثم تذهب لمكتب هندسي معتمد إذا كان الطلب المقدم طلب جديد.

بعد الذهاب عليك متابعة الطلب الخاص بك من خلال المنصة عن طريق متابعة حالة الطلب.

شروط التسجيل في منصة أحكام

عند التسجيل في منصة أحكام تملك عقارات من أجل تعديل العقارات الخاصة بك يجب توافر مجموعة من الشروط والضوابط التي حددتها المنصة وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

يشترط عدم وجود قضايا قضائية نهائية تتعلق بالفصل في أمور العقار. يتوجب على العقار المختار ألا يندرج ضمن المواقع التي يحظر فيها الحصول على الملكية. يجب أن يكون وفق للأحكام الشرعية الإسلام في المملكة أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات في المملكة. يشترط أن تؤكد المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية عدم وجود إحياء في العقار المحدد وذلك قبل صدور قرار المنع من الإحياء.

المستندات المطلوب للتسجيل في منصة أحكام

حددت المنصة مجموعة من الأوراق والمستندات يجب إرفاق عند طلب التسجيل في منصة أحكام تملك عقارات وتشمل المستندات ما يلي: