ما شروط تملك العقارات في السعودية 1445؟

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رياض - احمد صلاح - يشهد سوق الاستثمار العقاري داخل المملكة العربية السعودية اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين من مختلف الجنسيات، وذلك نظرًا للنمو السريع الذي أصبح يشهده هذا القطاع، ولذلك حددت الحكومة في المملكة العربية شروط تملك العقارات في السعودية، وذلك لضمان تنظيم هذه العمليات وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، كما شددت الحكومة السعودية القوانين والشروط التي حددتها، لذا سوف نتعرف بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة على شروط تملك العقارات في السعودية.

شروط تملك العقارات في السعودية

حددت الحكومة في المملكة العربية السعودية شروط تملك العقارات في السعودية، حيث لجميع الأجانب الراغبين في الحصول على ترخيص لتملك عقار داخل المملكة، يتطلب توفر جميع الشروط والضوابط المحددة، كما تخلف هذه الشروط باختلاف نوع العقار والغرض من التملك، وتشمل الشروط ما يلي:

يمكن للمستثمر أن يمتلك العقار إذا حصل على تصريح وموافقة من قبل السلطة المسؤولة لممارسة مهنة أو حرفة أو نشاط اقتصادي.

إذا كان التمليك لغرض الاستثمار، فإن قيمة المشروع الاستثماري يجب أن تكون ٣٠ مليون ريال على الأقل.

يجب أن يستمر الاستثمار لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل الملكية.

يحق للأجانب استئجار عقارات في مكة والمدينة فقط لمدة لا تزيد عن سنتين مع إمكانية التمديد مرتين كحد أقصى.

يشترط الحصول على موافقة وزارة الخارجية لتملك العقارات من قبل الهيئات الدولية والشركات والأفراد الاعتبارية.

يجب على الأجانب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية لتملك عقار للسكن الخاص بهم

شرط أن يكون الأجنبي لديه إقامة سارية.

كما يتم السماح للأجانب بامتلاك عقار واحد فقط داخل المملكة.

خطوات تقديم طلب تملك عقار لغير السعوديين

في إطار حديثنا عن شروط تملك العقارات في السعودية، دعونا نتعرف على خطوات تقديم طلب تملك عقار لغير السعوديين، حيث يتطلب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية لكافة الأجانب في السعودية، وتأتي خطوات التقديم على طلب تملك عقار فيما يلي: