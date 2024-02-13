انت الأن تتابع خبر رئيس شركة أرامكو يعلن عن جهود لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الإنتاج اليومي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم الإعلان من قبل رئيس أرامكو في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في الظهران عن جهود الشركة المستمرة لتوفير الطاقة من خلال البحث عن الأدوات والموارد التي تعزز توفير الطاقة وزيادة الإنتاج اليومي، كما تحدث عن مستقبل الطاقة وتطورها وكيفية استهلاكها في العام 2025، سيتم الحصول على المزيد من المعلومات عن هذه النقاط من التفاصيل التالية.

تصريحات رئيس ارامكو من المؤتمر

أكد رئيس ارامكو أمين الناصر، في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، أنه لا يتوقع زيادة ملحوظة في إستهلاك الطاقة في المستقبل، وأشار إلى أن الاستهلاك سيتغير تماما بحلول عام 2025، بناء على عوامل مثل العرض والطلب واتفاقيات مثل اتفاقية 2023، التي ستزيد من الطلب على الطاقة

تواصل أرامكو الإنتاج والاستثمار

أشار رئيس شركة أرامكو المهندس أمين الناصر، إلى استمرار الشركة في الإنتاج والاستثمار، وأشار إلى أن حصة الكهرباء سترتفع بنسبة 2.3٪ سنويا وحصة الغاز سترتفع بنسبة 5٪ سنويا، وأكد أنه لا يرغب في التعويل على السنوات المقبلة، حيث تعتمد الأمور على مجالات وعناصر متنوعة، بالإضافة إلى أن نظام الكهرباء هو نظام متجدد يمكن الاستفادة من مصادر مثل الفحم والهيدروجين

الاستمرار في البحث والاستثمار في الطاقة

الطاقات المتجددة توفر فرص كبيرة للنمو والاستثمار، قال رئيس شركة ارامكو المهندس أمين الناصر خلال زيارتي لحقل الشيبة إنني لاحظت وجود مساحة صغيرة تنتج عدة جيجاوات، وهذا أمر يناسب صناعة النفط، وعندما أفكر في هذا، لا يمكن للناس أن يتخيلوا حجم الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يتحقق منها، لذا فإن استثمارنا في الطاقات المتجددة هو خطوة مهمة جدا، حيث تظهر هناك فرص متاحة للاستثمار والنمو في هذا القطاع، وعلينا أن نعزز الابتكارات الجديدة ونواصل البحث والاستثمار في هذا القطاع.

توفير النظام الشمسي من احتياجات الطاقة

يمتاز النظام الشمسي بتكلفته الأقل، ولكنها لا تغطي إلا 20% من احتياجاتنا، حيث لا يمكنه تلبية جميع احتياجات الأجهزة التي نستخدمها، والعديد من الأجهزة الحديثة قادرة على التعامل مع تكييف الهواء والتلفزيون، أما أمين الناصر، فقد أشار إلى أن النظام متكامل عالميًا بالنظر إلى التضاريس المختلفة والمواقع المتفاوتة، ولذا ليس على الجميع البحث عن حلول، وإنما الاستمرار في البحث عن مصادر الغاز والنفط

استخدام التقنيات الحديثة للنفط