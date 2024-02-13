كيفية فتح حساب جديد في بنك الرياض والمتطلبات المطلوبة للتسجيل في العام 1445؟

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رياض - احمد صلاح - يعتبر بنك الرياض واحدا من أبرز البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتنوعة لجميع الفئات الاجتماعية، يوفر البنك تمويلات شخصية بدون تحويل راتب العميل، بالإضافة إلى قروض تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية بإجراءات قانونية بسيطة، كما يقدم البنك خدمات التمويل الشخصي وتمويل السيارات وتمويل العقارات، بالإضافة إلى العروض والخصومات الرائعة مع بطاقات مدى بنك الرياض.

خطوات فتح حساب جديد في بنك الرياض

توفر مصرف الرياض مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات لعملائه، بالإضافة إلى إدارة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت عبر تطبيق موبايل الرياض، يمكن إنشاء حساب جديد على النحو التالي:

أولاً، يتعين على العميل الوصول إلى الموقع الرسمي لمصرف الرياض والانتقال إلى قسم “الخدمات المصرفية المتنوعة”.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة “الخدمات المصرفية الخاصة بالأفراد”، بعدها، يجب تحديد الزر “فتح حساب” واتباع التعليمات الموجودة لتقديم الطلب.

يجب ملء النموذج المعروض بكافة المعلومات المطلوبة بشكل واضح ودقيق.

بعد ذلك، يجب تسجيل الدخول باستخدام نفاذ الوطني وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

وأخيراً، يتعين النقر على الزر “تقديم الطلب” لإنشاء الحساب بنجاح وانتظار وصول البطاقة إلى العنوان المحدد للعميل.

الشروط اللازمة لفتح حساب في مصرف الرياض