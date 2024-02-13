شروط إصدار إقامة مستثمر وما ضوابط الحصول على فرصة استثمار داخل السعودية 1445

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رياض - احمد صلاح - مؤخرًا المملكة العربية السعودية أصبحت من أكثر الدول جذبًا لرجال الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار في المملكة، حيث تتمتع المملكة العربية السعودية بالعديد من المزايا التي تجعلها دولة مهمة للاستثمار، تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات للأجانب الذين يرغبون في البقاء في المملكة، ولذلك يرغب الكثيرون بالتعرف على شروط إصدار إقامة مستثمر، ولذلك دعونا من خلال السطور القادمة نتعرف على أبرز شروط إصدار إقامة مستثمر في السعودية.

شروط إصدار إقامة مستثمر

الجهات المسؤولة عن الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية قامت بوضع شروط إصدار إقامة مستثمر، ولذلك يجب على أي مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار في المملكة الالتزام بهذه الشروط والضوابط بشكل كامل، وتتلخص في النقاط التالية:

هناك أنشطة يحددها نظام الاستثمار السعودي، ويجب أن يكون نشاط المستثمر من هذه الأنشطة المحددة.

يجب أن يتمتع كل مستثمر بالخبرة الكافية للاستثمار في المملكة العربية السعودية.

ينبغي أن يكون لدى المستثمر المال الكافي للاستثمار، كما يجب أن يكون لديه الخبرة الكافية التي تؤهله لدخول هذا المجال.

كما يشترط أن يكون المستثمر شخصًا سليمًا ومؤهلًا قانونيًا.

شرط مهم أن يكون نشاط الشخص المستثمر متوافقًا مع الاتفاقيات الدولية.

الشرط الأساسي للحصول على تصريح إقامة كمستثمر، هو ألا يكون لدى الشخص سجل جنائي لجرائم ضد الشرف في بلده الأصلي، كما لم يتم إصدار أي أحكام نهائية ضده بسبب جرائم مالية تتعارض مع الأنظمة المالية في بلده الأم.

يجب أن تتوافق مواصفات مشروع المستثمر مع المواد الخام المتوفرة لبناء المشروع وكذلك مع اللوائح الحكومية.

المستثمرون الذين حصلوا على تراخيص متعددة تتيح لهم مزاولة النشاط في أكثر من مكان بالمملكة أو حتى مزاولة نشاط مختلف.

يجب أن تتوافق الأنشطة مع الشروط والضوابط التي تضعها الحكومة للاستثمار الأجنبي.

يجب على المستثمر احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة بين المملكة ودولة أخرى مع الدول الأخرى.

ضوابط الحصول على فرصة استثمار داخل السعودية

في إطار حديثنا عن شروط إصدار إقامة مستثمر، دعونا نتعرف من خلال هذه الفقرة على متطلبات الحصول على فرصة استثمار داخل المملكة العربية السعودية، حيث توافر هذه المستندات والوثائق المطلوبة سوف تساعد المستثمر في الحصول على فرصة تمكنه من الاستثمار السعودية وهي كالتالي: