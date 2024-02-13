شروط وأسعار باقات الحج لحجاج الداخل 1445

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن بدء التسجيل من أجل أداء ركن الإسلام الخامس وهو فريضة الحج لهذا العام ١٤٤٥هـ لحجاج الداخل، مما جعل العديد من الأشخاص يسارعون في السؤال عن تفاصيل التسجيل ليلحقوا بالركب من أجل قضاء الفريضة المعظمة، فصرحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس أنه يمكن التسجيل من خلال تطبيق نسك أو الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، وأيضًا أعلنت عن باقات الحج لحجاج الداخل للتيسير على من يتساءلون، ولهذا نحن هنا لشرح التفاصيل المتعلقة بالشروط وأسعار الباقات لحجاج الداخل.

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أولًا تكون أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج.

يجب أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج إما مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا في المملكة.

وألا يقل العمر عن 15 عامًا.

وبالنسبة للحالة الصحية فيجب أن يكون الحاج قد حصل على لقاحات الحمى الشوية والإنفلونزا الموسمية.

ألا يكون مصابًا بأمراض معدية أو أمراض مزمنة حادة.

أسعار باقات الحج لحجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسعار باقات الحج لحجاج الداخل التي هي:

الباقة الأولى عبارة عن مخيمات مطورة لتقديم خدمة راقية للحجاج وسعرها 10366 ريال.

الباقة الثانية عبارة عن مخيمات ضيافة في مشعر منى وسعرها 8092 ريال.

الباقة الثالثة في الأبراج الستة في منى القريبة من جسر الجمرات وسعرها 13256 ريال.

الباقة الرابعة التي تقدم خدمة للحاج بشكل اقتصادي وسعرها 4099ريال.

لزيارة موقع الوزارة، تفضّل هنا:https://t.co/yXnolsxwnj pic.twitter.com/QUYjrQ0iiK