أحمد جودة - القاهرة - "كل ما تريد معرفته عن العفو الملكي في السعودية..شروط وأحكام

يعتبر العفو الملكي مبادرة إنسانية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تهدف إلى إتاحة فرصة جديدة للحياة للنزلاء والنزيلات المحكومين في قضايا الحق العام، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من خادم الحرمين الشريفين بأهمية إتاحة الفرصة للنزلاء والنزيلات لإعادة تأهيل أنفسهم وإصلاح سلوكهم، وإعادة دمجهم في المجتمع كأعضاء فاعلين.

شروط العفو الملكي



تشمل مبادرة العفو الملكي العديد من الشروط التي يجب توفرها في السجين لكي يتم شموله بالعفو، مثل حسن السلوك داخل السجن، وعدم وجود أي سوابق جنائية، والحصول على موافقة الجهة التي حكمت عليه وقد حققت هذه المبادرة العديد من النتائج الإيجابية، حيث ساعدت في إعادة تأهيل العديد من السجناء ومما أدى إلى انخفاض معدلات الجريمة وتحسين الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية ومن اهم شروط العفو الملكي:



يجب ألا يكون لدى المتقدم أي سوابق جنائية قبل ارتكاب الجريمة التي أدت إلى سجنه.

يجب أن يكون قد قضى نصف مدة عقوبته على الأقل.

يجب على السجين التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى.

لا يُطبق العفو على السجناء في قضايا الأمن الوطني.

يجب على السجين المشاركة في أحد برامج إعادة التأهيل والتوجيه داخل السجن

يجب أن يكون السجين قد أظهر نتائج إيجابية في هذه البرامج.

يجب أن يكون السجين حسن السير والسلوك أثناء فترة وجوده في السجن.

يجب أن يكون قد أظهر التزامًا بالقوانين والأنظمة داخل السجن.