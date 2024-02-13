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أحمد جودة - القاهرة - خطوات الحصول على قرض نقدي مضمون وسريع في السعودية.. كل ما تحتاج معرفته

في عالم التمويل الشخصي الذي يشهد تطورًا مستمرًا تبرز منصة سلفة مبادرة فريدة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على التمويل اللازم بطريقة مبتكرة وسريعة من خلال التقنية المالية (Fintech) إن برنامج التمويل الشخصي من خلال منصة سلفة يقدم للمستخدمين تجربة فريدة تتسم بالشفافية والمرونة.

برنامج التمويل الشخصي من منصة سلفة



تعد سلفة أول منصة سعودية للتمويل الجماعي بين الأفراد، وهي تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي مما يعطيها قوة الثقة والأمان ومن ثم يمكن للمستخدمين الاعتماد على هذه المنصة بكل راحة بال علمًا بأنها مصممة لتقديم حلول مالية تلبي احتياجاتهم بكفاءة عالية.

خطوات التقديم على تمويل شخصي من منصة سلفة



من خلال الموقع الإلكتروني www.Sulfah.com أو عبر تحميل تطبيق Sulfa على الهواتف الذكية يستطيع المستخدمون الوصول إلى المعلومات اللازمة والتقدم للحصول على التمويل ويضاف إلى ذلك توفر المنصة دعمًا فنيًا وخدمة عملاء مميزة لضمان أفضل تجربة ممكنة.

الشروط العامة لتمويل منصة سلفة الإلكترونية



تمثل منصة سلفة نقلة نوعية في مجال التمويل الشخصي بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم خدماتها وفق معايير دقيقة وشروط محددة تضمن سلاسة العملية التمويلية لكل من المستثمرين والمقترضين للتقدم بطلب تمويل من خلال منصة سلفة ينبغي على العملاء الالتزام بالشروط الآتية:

أولًا يجب على العميل أن يكون لديه تمويل عمل حر قائم وذلك لضمان استمراريته في السوق وقدرته على سداد الأقساط.

ثانيًا يشترط الانتظام في سداد الأقساط المستحقة وذلك لإثبات المسؤولية المالية والالتزام بالاتفاقيات.



ثالثًا يلزم التسجيل في أحد المنصات أو التطبيقات المعتمدة لدى البنك والتي تشمل منصات مثل بحر وpaThway وباشونز بهدف متابعة الأداء وتقييمه بشكل دقيق ومستمر

ومن الضروري أن يمضي العميل سنة واحدة على الأقل منذ صرف التمويل الأول له وأن يكون قد أظهر انتظامًا في سداد الأقساط طوال هذه الفترة.

كما يشمل برنامج التمويل متطلبات متعلقة بالدخل حيث يجب ألا يتجاوز دخل العميل الإجمالي – شاملًا البدلات الثابتة المعتمدة مما يسمح لفئة واسعة من المواطنين بالاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها منصة سلفة سواء كانوا موظفين في القطاع العام أو الخاص.

إن الالتزام بتلك الشروط يمثل الطريق الأمثل للاستفادة من خدمات منصة سلفة بما يحقق التوازن بين أهداف المنصة التنموية وحاجات المستخدمين الشخصية والاستثمارية.