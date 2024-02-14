نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يستقبل مدير إسكان قوى الأمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، أمس الثلاثاء، مدير إسكان قوى الأمن بالمحافظة الرائد مهندس فهد عبدالهادي الشمري.

ونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي تحظى به الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة " أيدها الله".

واستمع سموه إلى شرح عن الجهود التي يقوم بها إسكان قوى الأمن العام بالمحافظة، مثمنًا تلك الجهود لجميع قطاعات الأمن بحفر الباطن للحفاظ على أمن وسلامة المواطن والمقيم.