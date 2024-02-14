نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللواء الفرج يشارك بجلسة حوارية في المنتدى العالمي للمدن الذكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بجلسة حوارية بعنوان "دور الدفاع المدني في تنفيذ وتصميم المدن الذكية لمدن أكثر أمانًا" في المنتدى العالمي للمدن الذكية، المقام في مدينة الرياض.

وأكد اللواء الفرج خلال الجلسة، أهمية توظيف الذكاء الاصنطاعي لسلامة الأرواح والممتلكات، ومواجهة حالات الطوارئ، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات، موضحًا دور الدفاع المدني في تعزيز السلامة الوقائية للحد من وقوع الحوادث في المنشآت الصناعية والسكنية والتجارية، والتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، وربطها مع غرفة العمليات؛ بهدف تحقيق زمن استجابة أسرع للحوادث