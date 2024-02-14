"بضغطة زر من جوالك" إيداع سريع 43 ألف ريال بدون كفيل غارم أو تحويل راتب حتي لو عليك التزامات

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رياض - احمد صلاح - قامت عدة بنوك من ضمنهم تمويل الاولى فهو يقدم مساعدات إلى المواطنين لأنهم يعرفون مدى الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها البعض منكم في ظل غلاء الأسعار، ويجب أن تضع في عين اعتبارك أن البنك يوفر لك تمويلًا يصل إلى ما يقرب من 500 ألف ريال سعودي، ولكن.. لتحصل عليه لابد من أن أم تقوم بتحضير الأوراق والمستندات المطلوبة وبعض الشروط التي يجب توافرها فيك، وهذا ما يتم توضيحه في السطور التالية.

تمويل الاولى

امتاز تمويل الاولى بالكثير من الفوائد التي يمكنك أن تحصل عليها عندما تقوم بالتقديم عليه، ومن ضمنها حصولك على ما يقارب من 10 أمثال مراتبك، ويتم السداد بالطريقة المناسبة معك، وفي التالي خطوات التقديم:

الذهاب مباشرة إلى الموقع الرئيسي لتمويل الأولى اضغط هنا للدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر، وفي حالة عدم تسجيلك فهنا انقر على خانة المسجل.

اختر خانة التمويل الشخصي.

اضغط على خانة تقديم الطلب.

أنتظر دقيقة لتظهر لك صفحة تقوم فيها بتدوين المعلومات الشخصية منها تاريخ الميلاد، الاسم وغير ذلك.

الضغط فوق خانة تقديم الطلب.

شروط التقديم على تمويل الاولى

حتى تحصل على التمويل الأولي، لابد من أن تتوافر فيك الشروط الآتية:

يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.

يعمل المتقدم في المؤسسات المعتمدة من بنك الأولي.

يتمتع المتقدم براتب شهري، لا يصبح بفترة تدريب.

مدة الخدمة في القطاعات الخاصة لا تقل عن 6 أشهر، وفي القطاعات الحكومية لا تقل عن 3 أشهر.

تصبح قادرًا على تسديد القرض.

عمر المتقدم يتراوح من 21 حتى 60 عامًا.

فترة السداد من 6 شهور حتى 60 شهرًا.

المستندات المطلوبة في تمويل الاولى

لكي تحصل على التمويل الأولي، يتوجب عليك تقديم الأوراق الآتية: