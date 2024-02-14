أسهل الخطوات اللازمة لاسترداد المبالغ عبر منصة إيجار

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رياض - احمد صلاح - أوضحت منصة إيجار التابعة إلى وزارة الشئون البلديةة والقروية والإسكان عبر حسابها الرسمي بشأن استرداد مبالغ الرسوم المدفوعة بطريقة سهلة وبسيطة وسوف نتعرف على كافة التفاصيل خلال موقعنا.

خطوات مبالغ الرسوم المدفوعة

أكدت منصة إيجار عبر حسابها عن خطوات استرداد الرسوم المدفوعة، إذا تم رفض العقد عبر هذه الخطوات:

انتقل إلى حسابك الشخصي.

الدخول على إدارة الحساب، ثم اختيار “استرداد المبالغ”.

اضغط على أيقونة “المحفظة” ثم اختيار “تعيين الحساب البنكي”.

إدخال المبلغ الذي تريد استرداده.

أكتب الكود المتلقي من منصة أبشر.

خيارات الدفع عبر منصة إيجار

كما أوضحت المنصة عن طريقة دفع الإيجار التي يمكن استخدمها وهي كالتالي:

عبر التحويل البنكي المباشر.

السداد من خلال البطاقات الائتمانية.

السداد عبر الجوال المحمول.

أحدي الخدمات البنكية الإلكتروني.

خدمةالدفع الإلكتروني عبر مدفوعات عقود منصة إيجار.

خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار

وذكرت المنصة عبر حسابها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتقديم خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار هي عبارة عن قنوات الدفع الرقمية للعقود السكنية الجديدة، ويتم الإيداع في الحساب البنكي الخاص للمؤجر الذي يكون مسجل بعقد الإيجار.

منصة إيجار