انت الأن تتابع خبر تفاصيل تأشيرة السياحة للسعودية ومدتها ورسومها والمتطلبات اللازمة لاستخراجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المملكة العربية السعودية هذه الفترة تستقطب معظم الزوار سواء العرب أو الأجانب من مختلف دول العالم بسبب الأنشطة السياحية والترفيهية الكثيرة، لذلك عملت السلطات المختصة بالمملكة على تسهيل استخراج التأشيرات وتحديد رسومها بدقة، في تقريرنا نتعرف على تفاصيل تأشيرة السياحة للسعودية من حيث مدتها والرسوم والمتطلبات المحددة لاستخراجها من الموقع الرسمي تأشيرة السعودية.

تأشيرة السياحة للسعودية

في البداية تصنف تأشيرة السياحة للسعودية من ضمن تأشيرات الزيارة وفق تصنيف موقع “تأشيرة السعودية KSA VISA”، حيث تتيح تأشيرات الزيارة القيام بالسياحة أو زيارة العائلة والأصدقاء أو العلاج أو أداء العمرة وليس الحج لأن أداء مناسك الحج له تأشيرة مخصصة لذلك بعيدًا عن تأشيرة الزيارة المعتادة، ويمكنك من خلال التأشيرة زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والتنقل إلى باقي المدن بكل سهولة ودون أي مشاكل.

الموقع الرسمي لاستخراج التأشيرة: تأشيرة السعودية KSAVISA

مدة تأشيرة السياحة للسعودية

في حالة التأشيرة لمرة واحدة فإن صلاحيتها 90 يوم، ومدة الإقامة هي 90 يوم.

في حالة التأشيرة متعددة الدخول فإن صلاحيتها سنة واحدة ومدة الإقامة هي 90 يوم.

معنى فترة الإقامة 90 يوم هي أنه لابد بعد تجاوز هذه المدة في المملكة أن تخرج خارج البلاد وبعدها يمكنك العودة من جديد في حال التأشيرة لمدة عام.

رسوم تأشيرة السياحة للسعودية

رسوم التأشيرة هي 80 دولار وهي رسوم مستردة.

رسوم خدمة رقمية للتأشيرة هي 10.5 دولار وهي غير مستردة.

رسوم خدمة رقمية للتأمين هي 10.5 دولار وهي غير مستردة.

رسوم التأمين وفق شركة التأمين المختارة.

متطلبات تأشيرة السياحة للسعودية