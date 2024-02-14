انت الأن تتابع خبر التامينات الاجتماعية توضح حالات إيقاف راتب التقاعد 1445 وما هي الخطوات للاستعلام عن الراتب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقد أعلنت الجهات المعنية بالمملكة التربية السعودية عن حالات إيقاف راتب التقاعد 1445 لبعض المستفيدين خلال هذا الشهر، ولهذا ازدادت عمليات البحث من قبل المستفيدين من راتب التقاعد عن ما هي الحالات التي تم الإعلان عنها بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد، ولمعرفة المزيد حول هذا الخبر يجب متابعة هذا المقال.

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عن الحالات التي يتم إيقاف صرف راتب التقاعد الخاص بها خلال الشهر الجاري، وتتمثل هذه الحالات في الآتي:

في حالات شفاء العجز الصحي عمر المستفيد الذي تعدى 21 عاماً وقد انهي المرحلة التعليمية ، أما في حال إثبات أنه مازال طالب يدرس له الأحقية في صرف الراتب حتى الوصول لعمر 26 عامًا.

وفاة المستفيد من أهم الحالات التي يتم فيها وقف المعاش.

في حالة زواج الأرملة .

إذا التحق المستفيد بوظيفة خاصة أو حكومية ينقطع راتب التقاعد.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد

بخطوات سهلة وبسيطة يمكن الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد والإستعلام عن راتب التقاعد، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

الولوج إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد من هنا.

إدراج جميع البيانات المطلوبة لتسجيل دخول.

اضغط على الاستعلام عن راتب التقاعد.

إدخال رقم الهوية.

اضغط على ايقونة استعلام.

سوف يتم إظهار جميع البيانات الخاصة براتب التقاعد.

موعد صرف راتب التقاعد

لقد حددت المؤسسة العامة للتقاعد موعد موحد يتم صرف الراتب فيه كل شهر ميلادي،

يتم صرف الراتب يوم 25 من كل شهر ميلادي.

في حالة أن اليوم يوافق إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية يتم تأخير القبض يوم أو تقديمه يوم.

كما أعلنت أنه يتم الصرف خلال الصراف الآلي.

الفئات المستحقة لصرف الراتب التقاعدي

تم تحديد الفئات المستحقة لصرف المعاش وهذا تجنباً للوقوع في الخطأ حيث أن الراتب التقاعدي تم وضعه لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا على المعيشة واختيار حياة كريمة، وتتمثل هذه الفئات في الآتي: