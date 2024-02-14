انت الأن تتابع خبر هل يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الحصول على الدعم السكني؟ وما هي شروط الحصول على الدعم؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي واحداً من أهم البرامج الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تقدم دعماً مادياً لعدد من الفئات المحتاجة داخل المملكة، كما قامت منصة سكني بالإعلان عن الدعم السكني الخاص بالمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وتساءل العديد من المواطنين عن إمكانية الاستفادة من الدعم السكني بجانب الضمان الاجتماعي.

الدعم السكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وتساءل أحد المواطنين السعوديين عن إمكانية استفادة المواطن من الدعم السكني بجانب الاستفادة من الضمان الاجتماعي، وردت منصة سكني على المواطن الذي استفسر عن إمكانية الجمع بين البرنامج والدعم السكني، وأكدت أن الاهتمام ينصب على كافة الشرائح وليس شريحة بعينها.

وجاء الرد كالتالي: “حياك الله، كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب”.

شروط الحصول على الدعم السكني

قامت منصة سكني بوضع العديد من الشروط الواجب توافرها في المواطن ليتمكن من الاستفادة بالدعم السكني دون تعارض مع برنامج الضمان الاجتماعي، وجاءت الشروط كالتالي: