نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن بالتقسيط أيفون.. من جرير بعروض جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحد أنجح الهواتف التي أُطلقت في الأسواق هو iPhone 13 Pro Max. تقدم جرير الجوال هذا الهاتف بخيار التقسيط الميسر على مدى 36 شهرًا. يأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجا بايت. تتميز الشاشة بحجم كبير يبلغ 6.7 بوصة، وتوفر الكاميرات في هذا الهاتف صورًا وفيديوهات بجودة عالية وجمالية فائقة.

يحتوي iPhone 13 Pro Max على معالج قوي من Apple، وستتعرفون على سعر الهاتف عند التقسيط من خلال بوابة الصبح الإخبارية، والتي تعرض خيارات تمويل ميسرة عبر إمكان للتمويل، كوارا للتمويل، الوطنية للتمويل، أو شركة تمارا التقنية.

سعر الهاتف بالتقسيط

سوف نتعرف معكم متابعينا على سعر الهاتف بالتقسيط المريح من جرير السعودية وهو كما يلي: –

سعر الموبايل الجبار قبل الخصم ٤٦٠٧.٨٢ ريال سعودي.

ثمن الهاتف بعد الخصم يبلغ ٤٥٢٠.٨٧ ريال سعودي، كما لا يشتمل سعر الجوال على الضريبة المضافة.

القسط الشهري يبدأ من ٢٣٥ ريال سعودي على ٣٦ شهر من شركة إمكان للتمويل ويمكن التقسيط من خلال كوارا للتمويل أو الوطنية للتمويل أو التقسيط على ٤ أشهر من تمارا التقنية.

الجوال يأتي بضمان لمدة عامين للبطارية والمحول وسلك الطاقة.

سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف ٢٥٦ جيجا بايت، والذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت.

مواصفات iPhone 13 Pro Max التقنية



الجوال يأتي بمواصفات عالية الدقة وإمكانيات كبيرة وهي كما يأتي: –

يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما يدعم ثاني أسرع شبكة بالعالم وهي شبكة الـ 4G.

يقاوم الماء على عمق يصل إلى ٦ متر لمدة تبلغ ٣٠ دقيقة، كما يعمل على مقاومة الغبار.

الخامات المصنوع منها الهاتف من الزجاج في الظهر والواجهة، ومن الاستانلس ستيل في الإطار الجانبي.

الكاميرا الأمامية مزدوجة دقتها ١٢ ميجا بكسل، والثانية دقتها SL 3D وتستخدم في العزل وبصمة الوجه.

الكاميرا الخلفية رباعية، وتبلغ دقة الكاميرا الأولى الأساسية ١٢ ميجا بكسل وتدعم التثبيت الميكانيكي، والثانية دقتها ١٢ ميجا بكسل وتدعم الزوم الحقيقي حتى 3X، والثالثة دقتها ١٢ ميجا بكسل وخاصة بالتصوير الواسع، والرابعة TOF 3D للعزل والبورتريه.

المعالج من آبل ونوعه A15 Bionic بتكنولوجيا ٥ نانو، والمعالج الرسومي نوعه Apple GPU 5 -cor.

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K وجودة الـ FHD وجودة الـ HD، كما يدعم التصوير الـ Slow Motion.

الجوال يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء والضجيج اثناء التحدث أو أثناء التصوير.

يحتوي على سماعات ستيريو تعطينا صوت عالي ونقي.



شروط تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من جرير



يجب ألا تقل قيمة المشتريات عن ٢٢٥٠ ريال سعودي، كما يجب ألا تزيد عن ٣٠ ألف ريال، والبضاعة المشتراة لا يتم استرجاع قيمتها نقدًا، والتقسيط يشتمل على عدة خيارات حيث يستطيع العملاء التقسيط على ٦ أشهر أو ١٢ شهر أو ١٨ شهر أو ٢٤ شهر أو ٣٦ شهر، وخدمة تقسيط المشتريات تسمح لمزود الخدمة الحصول على رسوم قيمتها ١.٨٥% كل شهر.