أخبار السعودية

عروض العثيم.. رمضان 2024

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم.. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ من 14 فبرراير

السعودية

الأربعاء 14/فبراير/2024 - 04:00 ص 2/14/2024 4:00:12 AM

بوابة دوت الخليج

تعرف على أقوى عروض رمضان 2024 في العثيم! من 14 فبراير 2024 حتى 20 فبراير 2024، لا تفوت فرصة الاستفادة من الحصريات والتخفيضات الكبيرة في الممكلة العربية السعودية. يمكنك الآن طلب جميع احتياجاتك من المواد الغذائية، والمستلزمات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية.

 تابعنا على موقع عروض بزنس لتكون على اطلاع دائم بكافة العروض الأسبوعية واليومية على الفور. اليوم، سنعرض لكم أبرز عروض السوق.

انضموا إلينا لحظة بلحظة.

f22b77e976.jpg

عروض رمضان 2024: عروض العثيم:


واليكم العروض الحصرية لـ عام 2024. كوكيز هيرشز، شوكولاتة محشوة بزبدة الفول السوداني ريسز أو شوكولاتة بالزبدة، كراميل هيرشز شوكو، اصابع بزبدة الفول السوداني ريسز، شوكولاتة ايون بريك، اصابع الشوكولاتة بالبروتين كويست، كرات البروتين بجوز الهند فيل  فيت  ، شيبس بالبروتين كويست

مستلزماتك الرمضانية بأوفر الأسعار:

تخفيضاتنا المميزة تجدونها ضمن عروض شهر فبراير. بسكويت ساندويتش بالشوكولاتة خالي من السكر جولون، علكة خالية من السكر اكسترا ريجلز،  ميني فيش كراكر جولون أو كوكيز شوكولاتة خالي من السكر جولون، بسكويت مولينو بيانكو، اصابع الشوكولاتة تويكس توين، حلوى وفواكه سليكرز، شوكولاتة مشكلة، شوكولاتة جلاكسي ريل. وإليكم صور عروض بزنس تابعوها واحصلوا عليه.

 

84bda992ea.jpg
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا