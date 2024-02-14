إيداع 24,000 لغلاء المعيشة بالتقسيط بدون فوائد عند طلب قرض بنك التنمية الاجتماعية

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رياض - احمد صلاح - بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف سابقاً بأسم بنك التسليف والادخار السعودي وفر بعض القروض التمويلية للمواطنين السعوديين والسعوديات بشروط وضوابط ميسرة للجميع حيث يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي مثل تمويل الأسرة وغير ذلك من التمويلات الاجتماعية المتاحة بالبنك كما وفرت مزايا عديدة ومنها الحصول على إيداع فوري ربما يصل إلى 24,000 ريال فأكثر من ذلك للمواطنين السعوديين لحل غلاء المعيشة وذلك من خلال قرض الأسرة الذي يتميز أيضاً بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية وبالتقسيط الشهري الميسر بدون فوائد إضافية حتى 4 سنوات لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل الأسري من بنك التسليف في دولة السعودية.

كافة شروط قرض الأسرة في المملكة

في الفترة الحالية هناك مجموعة من المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على برنامج قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية لذلك يرغب العديد من المواطنين السعوديين والسعوديات التعرف على جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على برنامج قرض الأسرة الذي يصل إلى مائة ألف ريال سعودي كحد أقصى للتقديم الإلكتروني لذلك إليكم جميع التفاصيل:

يشترط توفير دخل شهري لا يزيد عن 3000 ريال سعودي للفرد الواحد.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية فقط للحصول على قرض الأسرة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

يجب توفير دخل شهري للأسرة بالكامل لا يزيد عن مبلغ 14500 ريال سعودي.

يفضل توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من ثمانية عشر عام فأكثر من ذلك.

يفضل توفير العمر المناسب للتقديم على قرض الأسرة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

كافة مزايا قرض الأسرة لدى بنك التسليف

وفر قرض الأسرة عن طريق بنك التنمية الاجتماعية العديد من المزايا التمويلية المتاحة للأفراد ومنها الحصول على القرض بدون فوائد إضافية كما يمكن الحصول على القرض بفترات سداد ميسرة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 48 شهر فقط لا غير لذلك سوف نوضح للجميع اليوم أهم المزايا والخدمات التمويلية المتوفرة للأفراد عند طلب هذا البرنامج التمويلي كم بنك التنمية الاجتماعية الذي كان يعرف بأسم بنك التسليف والادخار السعودي كالآتي: