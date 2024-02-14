انت الأن تتابع خبر خطوات التسجيل لزيارات عائلية للمقيمين بالمملكة والشروط المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في السطور التالية تستعرض كافة الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب عائلية عبر منصة أبشر وكيفية الحصول على تأشيرة الزيارة والشروط اللازمة لطلب زياره عائليه، حيث أعلنت هيئة جوازات المملكة العربية السعودية عن إتاحة خدمة طلب زيارة عائلية عبر منصة التأشيرات.

خطوات التسجيل لزيارات عائلية للمقيمين

يعد توفير الزيارة العائلية للمقيمين أمراً مهماً بالنسبة للمقيمين في المملكة ويتم إتمام خطوات التسجيل بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك أن تقوم بالدخول إلى منصة التأشيرة الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول واختيار خدمة المواطنين والمقيمين من الخدمات المتوفرة.

بعد ذلك عليك تحديد ما إذا كنت مقيمًا أم مواطنًا.

ثم انتقل إلى أيقونة طلب الزيارة العائلية للمواطنين إذا كان مقدم الطلب مواطناً.

إذا كان مقدم الطلب مقيماً يتم اختيار طلب الزيارة العائلية للمقيم.

سيتم تسجيل دخولك إلى حسابك على منصة أبشر الإلكترونية.

ويتطلب منك ملء كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

ومن ثم تقديم طلب الزيارة.

يجب عليك كتابة رقم التأشيرة.

في النهاية عليك أن تقوم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

الشروط المطلوبة لطلب الزيارة العائلية للمقيمين

لتقديم زيارة عائلية للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وضعت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط عند الدخول إلى منصة أبشر ويجب توافر هذه الشروط، وهي كما يلي: