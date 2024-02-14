نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على.. تاريخ يوم التأسيس السعودى 2024-1445وموعد الإجازة للقطاعين الخاص والحكومى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على.. تاريخ يوم التأسيس السعودى 2024-1445وموعد الإجازة للقطاعين الخاص والحكومى.. ايام قلائل تفصل الشعب السعودى عن يوم التأسيس السعودى هذا اليوم الذى يحتفل بيه جميع الاشخاص فى المملكه العريية اذ يعتبر اجازة رسمية لكافة القطاعات بالمملكه ويحل هذا اليوم فى الثانى والعشرين من شهر فبراير الجارى ويوافق يوم الخميس، وفى اطار الرغبه وراء معرفة الفعاليات واهم التفاصيل الخاصه بهذا اليوم سنوضح لكم من هنا من موقعنا السعودية نيوز ابرز التفاصيل خلال السطور التالية.

موعد اجازة يوم التأسيس السعودى 2024

تعرف على.. تاريخ يوم التأسيس السعودى 2024-1445وموعد الإجازة للقطاعين الخاص والحكومى

تبدأ اجازة يوم التأسيس السعودى من مساء يوم الاربعاء الموافق 21 من فبراير الجارى وحتى مساء يوم الخميس 22 فبراير ولمده يوم فقط، والاجازة تكون مطبقه فى جميع المؤسسات الحكومية والخاصه والطلاب والطالبات فى المراحل التعليمية المختلفه، ويعتبر هذا اليوم من المناسبات الوطنية الهامه فى المملكه والذى يخلد ذكرى تأسيس السعودية الاولى فى عام 1139 هـ على يد الامام محمد بن سعود.

فعاليات يوم التأسيس السعودى

فعاليات يوم التأسيس السعودى هو امر يشغل بال الملايين فالعديد من الاشخاص فى مختلف البلدان العربية يرغبون فى معرفة الفعاليات والتى تتمثل فى العروض الفنية والاوبريت الغنائى والعروض الثقافية والترفيهيه، وكما تقام الاحتفالات المتميزة ومزيج من العروض العسكرية المتميزة التى تبهر الجميع، وجدير بالذكر ان الملك سلمان بن عبدالعزيز اصدر امرا ملكيا بتخصيص هذا اليوم اجازة رسمية وطنية وذلك من اجل اتاحه الفرصه للجميع فى متابعة المراسم الاحتفالية والتى يعبر فيها الجميع عن حبهم وولائهم للمملكه العربية السعودية وشعار يوم التأسيس يكون "يوم بدينا".