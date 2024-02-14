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أحمد جودة - القاهرة - "انتهزوا الفرصة".. خصومات وعروض يوم التأسيس 2024 على سيارات منتجات وتذاكر الطيران.. يبقى قليلًا على يوم التأسيس السعودي في عام 1445، حيث يثير الفضول لدى الكثيرون عبر محركات البحث البحث عن عروض طيران خاصة بهذه المناسبة الوطنية، حيث يتأهب الجميع لتقديم خصومات هائلة في يوم التأسيس، احتفاءً بتلك اللحظات التاريخية التي ساهمت في تميز المملكة العربية السعودية بين الدول العالمية.

عروض يوم التأسيس طيران

قليلٌ يفصلنا عن احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في عام 1445، وفي هذا السياق، قدمت شركة “flynas” عروض طيران استثنائية بمناسبة يوم التأسيس وهما كالتالي:-

"انتهزوا الفرصة".. خصومات وعروض يوم التأسيس 2024 على سيارات منتجات وتذاكر الطيران

رحلة الرياض إلى عمان مع ناس بسعر خاص: 200 ريال سعودي.

عروض ناس لعام 2023: الرياض إلى دبي بـ 230 ريال سعودي، ورحلة الرياض إلى إسطنبول بـ 330 ريال سعودي.

شركة الخطوط الجوية تُقدم خصومات وتذاكر داخلية بسعر 122 ريال للفترة من 22 إلى 24 فبراير.

خصومات تصل إلى 15% على جميع رحلات الدمام باستخدام الكود عبر الإنترنت.

سعر تذكرة السفر إلى تايلاند: 1499 ريال اعتبارًا من 28 فبراير 2024.

تذاكر بين الرياض وجدة بـ 88 ريال مع إمكانية حمل حقيبة تصل إلى 7 كيلوجرامات في طيران أديل.

خصومات طيران ناس تبلغ 22% على الرحلات الداخلية والدولية من 17 إلى 18 فبراير.

عروض يوم التأسيس 1445

مع اقتراب يوم التأسيس السعودي، تُطلق بعض المحلات التجارية عروض تصل خصوماتها إلى 50%، من المتوقع أن تنطلق هذه العروض ابتداءً من شهر فبراير الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر، حيث تُقدم بعض المحلات عروضها خلال يوم التأسيس فقط، بينما تبدأ البعض الآخر عروضها وتستمر حتى 22 فبراير، وتوجد أيضًا محلات تقدم عروضها حتى نفاذ الكمية.

متى تنتهي عروض يوم التأسيس

منذ بداية شهر فبراير، أعلنت عدة محلات تجارية عن عروض خاصة بيوم التأسيس، حيث تتراوح نسب الخصومات بين 50% و60%، ويتم تحديد المدة الزمنية للعرض بناءً على قرار إدارة كل محل، هناك محلات تقدم عروضها خلال يوم التأسيس فقط، وهناك أخرى تبدأ العروض في الأول من فبراير وتستمر حتى 22 فبراير، فيما تستمر بعض الأماكن بتقديم العروض حتى نهاية الشهر.