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أحمد جودة - القاهرة - "الفرصة ما بتجيش مرتين".. عروض يوم التأسيس السعودي 2024.. عروض يوم التأسيس 2024 من أكثر الموضوعات التي ازداد عنها البحث بشكل متكرر في وقتنا الحالي من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أن أشهر الشركات في السعودية قامت بتقديم مجموعة متميزة من العروض بمناسبة يوم التأسيس، حيث أن سيتم تقديم عروض على كل الخدمات المقدمة والسلع، ومن أشهر هذه الشركات شركة عبداللطيف جميل الذي يقوم بتقديم مجموعة متميزة نموذجية من التمويلات على السيارات بمناسبة هذا اليوم الوطني، كما يوجد مجموعة من المتاجر الأخرى التي تقوم بتقديم عروض ومن هذه المتاجر متجر أمازون السعودي فهو يقدم مجموعة تخفيضات على كل السلع الخاصة بيوم التأسيس من هدايا لتشجيع الشباب والأطفال للفخر بوطنه في مثل هذا اليوم.

عروض يوم التأسيس 2024

بمناسبة يوم التأسيس تقوم شركة عبداللطيف جميل بتقديم مجموعة من العروض لتمويل السيارات، وهذه السيارات تتخلص في بعض النقاط التالية:-

"الفرصة ما بتجيش مرتين".. عروض يوم التأسيس السعودي 2024

أولا تقدم عرض تمويل لسيارة نوعها سوزوكي بالينو 2024 وبها إمكانية جي ال 1،5 سيدان ونوع “4DR” والبنزين بها اتوماتيك، ويتم التقسيط من 1077 ريال سعودي.

وأيضا سيارة سوزوكي بالينو GLX 1،5 سيدان 4DR وبنزينها اتوماتيك، ويبدأ قسطها من 1193 ريال سعودي.

سيارة سوزوكي سياز 2024 تبدأ من 1098 ريال سعودي، ويوجد سوزوكي ارتيجا 2024 GL 1،5 رياضية “5DR” تبدأ من 1219 ريال سعودي.

يتم دفع الإيجار الشهري من أجل أول 3 أشهر على أساس أنه على 60 شهر وهذا دون وجود أي مصاريف إدارية ودون دفع دفعة أولى ودون تواجد كفيل ومعتمد بواسطة الهيئة الشرعية.

العروض القوية الخاصة بيوم التأسيس

أشهر المتاجر قامت بتقديم مجموعة من العروض المميزة، ومن ضمن هذه العروض الآتي:-

أولا متجر سكة طيب المشهور الخاص بالعطور يقدم خصومات تصل حتى 60٪ بمناسبة هذا اليوم وهذا لتعزيز الفرصة لكل الأشخاص المحبين للعطور سكة طيب للحصول على اجود الأنواع.

يمكنك أن تستخدم مود أمازون السعودي للحصول على أقوى الخصومات وهذه الخطوات تصل إلى 15٪ والحد الأدنى للخصم في أمازون يصل إلى 75 ريال سعودي ويصل الحد الأقصى إلى 150 ريال سعودي.

يوجد عروض الأكواد للخصم بقسم المشروبات وعلى الأطعمة ومنتجات التنظيف وأيضا المعطرات الجوية والمنتجات البلاستيكية والورقية.