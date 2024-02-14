نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "انتهزوا الفرصة".. خصومات وعروض يوم التأسيس وقت اللياقة تصل إلى 40% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "انتهزوا الفرصة".. خصومات وعروض يوم التأسيس وقت اللياقة تصل إلى 40%.. تم الكشف عروض يوم التأسيس وقت اللياقة مؤخرًا، حيث تقدم العديد من مراكز وأندية اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية عروضًا استثنائية بمناسبة يوم التأسيس السعودي، وبشكل عام تعد هذه العروض عامل جذب لعشاق الرياضة واللياقة البدنية والتي يتم تقديمها بخصومات لا تصدق، فإذا كنت ترغب في التخلص من الدهون الزائدة، أو بناء العضلات، أو الحصول على جسم متناغم، فكل ما عليك هو سرعة التقديم والاستفادة من هذه العروض الفريدة قبل انتهاء مدتها، حيث لا يمكن تكرارها قريبا، كما يمكنك أن تستعد لاستقبال أفضل العروض لكي تتمكن من تحقيق أهدافك الرياضية والصحية، وابدأ رحلتك من جديد نحو اللياقة والصحة القصوى.

عروض يوم التأسيس وقت اللياقة 2024

"انتهزوا الفرصة".. خصومات وعروض يوم التأسيس وقت اللياقة تصل إلى 40%

فيما يتعلق بشأن وقت اللياقة في المملكة العربية السعودية نجد أنه يقدم عروضًا حصرية لا تضاهى، حيث يمكنك الآن الاستفادة من تخفيضات قد تصل إلى 40% على جميع الاشتراكات الجديدة في النادي، وبالنسبة إلى السادة مشتركي السابقين، فإن المفاجأة لا تنتهي، حيث يحصلون على أسبوعين إضافيين مجانًا عند تجديد اشتراكاتهم خلال هذه الفترة، فتعال واستفد الآن من هذا العرض الخاص، وابدأ رحلتك من جديد نحو اللياقة والصحة بأسعار لا تقاوم.

عروض وقت اللياقة ليوم التأسيس 2024

أما بالنسبة إلى افضل عروض متميزة من نوادي وقت اللياقة اكسبرس المتاحة حاليا فهي:-

اشتراك يصل لمدة 3 أشهر بسعر 550 ريال سعودي.

اشتراك يصل لمدة 6 أشهر بسعر 880 ريال سعودي.

اشتراك يصل لمدة 12 شهر بسعر 1320 ريال سعودي.

عرض خاص على اشتراكات فئتي فتنس والبرو

أما عن عرض خاص على اشتراكات فئتي فتنس والبرو فهو:-

خصم يصل إلى 40% على اشتراكات فئتي فتنس والبرو.

كذلك تحصل على أسبوعين إضافيين عند تجديد الاشتراكات الفعالة.

شروط يوم التأسيس وقت اللياقة

تطبق الشروط والأحكام على عروض يوم التأسيس وقت اللياقة

يسري العرض على جميع الإشتراكات.

الخصم متاح فقط عبر الاشتراكات الإلكترونية.

بشكل عام، تعتبر مناسبة يوم التأسيس فرصة مميزة للاستفادة من هذه العروض الرائعة، ومن الضروري الإسراع في الاستفادة منها قبل انتهاء الفترة المحددة، كما يأتي يوم التأسيس في وقت اللياقة ليشكل لحظة تذكير بالماضي العريق وفرصة لبناء مستقبل أكثر صحة ونشاطًا، كذلك لا تفوت الفرصة للانضمام إلى مجتمع اللياقة البدنية واستكشاف العروض.