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أحمد جودة - القاهرة - "لا تفوت الفرصة".. عروض يوم التأسيس طيران 2024 الرحلات الداخلية والخارجية.. قامت بعض الشركات عن إعلان عروض يوم التأسيس طيران لعام 2024 بالمملكة العربية السعودية مع بداية فبراير والخصومات التي تصل نسبتها إلى 50℅ في عروض يوم التأسيس ويمكن أن تصل نسبة العروض لأكثر من ذلك، وكما أن تاريخ هذه المناسبة الوطنية السعيدة سوف يكون يوم الخميس 22 شهر فبراير لعام 2024 حيث تكون من أشهر شركات الطيران التي تقوم بتقديم الخصومات والعروض فهذا الفترة هي تكون شركة طيران ناس وشرطة الخطوط الجوية السعودية، ويمكن الاستمتاع بالرحلات الخارجية والداخلية بأسعار مناسبة.

عروض يوم التأسيس طيران 2024

تم وضع ضمن عروض يوم التأسيس طيران لعام 2024 خصومات عديدة لتصل نسبة الخصم إلى 70℅كما يستغل المقيمين والمواطنين هذه الفرصة من أجل الذهاب في رحلات خارج وداخل المملكة العربية السعودية، وكما تتمثل عروض شركة طيران ناس في يوم التأسيس:-

"لا تفوت الفرصة".. عروض يوم التأسيس طيران 2024 الرحلات الداخلية والخارجية

يمكن الذهاب في رحلة خارجية من مدينة الرياض إلى مدينة عمان تصل قيمتها 200 ريال سعودي.

والذهاب في رحلة من مدينة الرياض إلى مدينة دبي تصل قيمتها 230 ريال سعودي.

والذين يعشقون مدينة اسطنبول كما أن هناك فرصة للذهاب في هذه الرحلة التي تصل قيمتها 330 ريال سعودي.

أما بالنسبة للرحلات الداخلية هناك ايضا تخفيضات وخصومات خاصة على الأسعار التي تبدأ قيمتها من 122 ريال سعودي، وهذا سوف يكون لفترة محددة فقط خلال الأيام الإجازة من يوم 22 فبراير حتى يوم 24 فبراير.

وكما هناك تخفيضات خاصة على الرحلات التي تغادر من مدينة الدمام بنسبة قد تصل إلى 15℅، كما يمكن الاستفادة من العرض عبر الكود الخصم الخاص.

خطوات الاستعلام عن حجز طيران ناس

لمعرفة كيفية حجز رحلة مع طيران ناس يكون ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:-

التوجه بالدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة طيران ناس.

الضغط على خيار (حجز رحلة).

القيام بتحديد نوع الرحلة إذا كانت ذهاب فقط أو ذهاب وعودة.

إضافة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

القيام بتحديد عدد الأفراد المرافقين وأعمارهم.

ثم القيام بتحديد الرحلة المرغوبة.

ثم اختيار أيقونة (المتابعة).

يمكن إضافة كافة البيانات المسافرين التي معك.

ثم القيام بتحديد طريقة الدفع الخاصة بك.

ثم بعد ذلك تأكيد الحجز.

كما تأتي عروض شركة أديل التي قامت الإعلان عنه في عروض طيران يوم التأسيس حيث أنها قدمت خصم خاص على الرحلات بين مدينة جدة ومدينة الرياض بسعر يبدأ من 88 ريال سعودي، بإمكانية حمل حقيبة ذات 7 كجم ويكون هذا العرض لفترة محددة كما أنها سينتهي في يوم 22 فبراير 2024.