انت الأن تتابع خبر وزارة الحج والعمرة تعلن عن بدء التسجيل في الحج الداخلي لحجاج الداخل عام 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة الحج والعمرة تعلن عن بدء التسجيل في الحج الداخلي لحجاج الداخل عام 1445، وذلك وفقًا لنظام الحجز الإلكتروني الذي يتم التعامل به، حيث أقرت الوزارة بأن حجز تصريح الحج هو بمثابة إبرام اتفاق بين الهيئة التي تقوم بشؤون تنظيم وبين الراغب في أداء فريضة الحج من خلال اختيار الباقة المناسبة له من بين الباقات المتاحة.

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل في حجز خدمة الحج للموسم الحالي، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات يجب على الراغب في التسجيل بعملها، وهي كما يلي:

الدخول أولًا إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الحج والعمرة.

الذهاب إلى القائمة واختيار المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

ثم الدخول إلى قسم حجز الخدمات، ومنه تحديد خيار “طلب حجز”.

حدد البرنامج المناسب لك للحج، ثم قم بحجزه.

بعد ذلك إدخال البيانات الخاصة بهوية المتقدمين وتاريخ الميلاد الخاص بهم.

ثم سداد الرسوم المطلوب دفعها من خلال نظام سداد.

بعد الانتهاء من دفع الفاتورة سوف تحصل على تصريح الحج.

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أسعار باقات الحج الداخلي لحجاج الداخل 1445