انت الأن تتابع خبر وزارة الحج والعمرة تعلن عن بدء التسجيل في الحج الداخلي لحجاج الداخل عام 1445 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - وزارة الحج والعمرة تعلن عن بدء التسجيل في الحج الداخلي لحجاج الداخل عام 1445، وذلك وفقًا لنظام الحجز الإلكتروني الذي يتم التعامل به، حيث أقرت الوزارة بأن حجز تصريح الحج هو بمثابة إبرام اتفاق بين الهيئة التي تقوم بشؤون تنظيم وبين الراغب في أداء فريضة الحج من خلال اختيار الباقة المناسبة له من بين الباقات المتاحة.
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل في حجز خدمة الحج للموسم الحالي، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات يجب على الراغب في التسجيل بعملها، وهي كما يلي:
- الدخول أولًا إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الحج والعمرة.
- الذهاب إلى القائمة واختيار المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.
- ثم الدخول إلى قسم حجز الخدمات، ومنه تحديد خيار “طلب حجز”.
- حدد البرنامج المناسب لك للحج، ثم قم بحجزه.
- بعد ذلك إدخال البيانات الخاصة بهوية المتقدمين وتاريخ الميلاد الخاص بهم.
- ثم سداد الرسوم المطلوب دفعها من خلال نظام سداد.
- بعد الانتهاء من دفع الفاتورة سوف تحصل على تصريح الحج.
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أسعار باقات الحج الداخلي لحجاج الداخل 1445
- أتاحت وزارة الحج والعمرة إمكانية التسجيل والحجز من أجل أداء فريضة الحج لعام 1445 / 2024، مع الإعلان عن وجود عدد باقات مختلفة يمكنك الاختيار من بينها لكافة الراغبين في أداء الحج من قبل المواطنين السعوديين أو الأفراد المقيمين أو الزوار الكرام لأراضي المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نعرض لكم الباقات المتاحة:
- تشمل الباقة الأولى المخيمات المطورة حديثًا المريحة ذات المستوى الراقي، وسعرها 10.366.10 ريال سعودي.
- الباقة الثانية ضمن مخيمات الضيافة التي تقع في مشعر منى، وسعرها 8.092.55 ريال سعودي.
- الباقة الثالثة تضمن الأبراج الستة في منطقة منى التي تقع بالقرب من جسر الجمرات، ويبلغ سعرها 13.265.25 ريال سعودي.
- الباقة الرابعة يبلغ سعرها 4.099.75 ريال سعودي، حيث تشمل الخدمات الاقتصادية للحاج.