نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج السعودية..التسجيل على موسم الحج 1445-2024 حجاج الداخل نظام باقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التسجيل في موسم الحج 1445-2024 يشغل تفكير العديد من المواطنين، حيث يحلمون بأداء المناسك وزيارة بيت الله الحرام.

وزارة الحج السعودية توفر خدمات متعددة للراغبين في أداء المناسك، مع إطلاق باقات متنوعة تناسب مختلف التفضيلات والميزانيات.

تم خفض رسوم الحج لهذا العام نظرًا للظروف الاقتصادية، مما يتيح لفرصة أكبر للراغبين في أداء المناسك. يمكن للمواطنين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتوفير الوقت والجهد.

أسعار الباقات المختلفة لهذا الموسم كالتالي:

1. **باقة أولى:**

- السعر: 10،366.10 ريال سعودي.

2. **باقة ثانية:**

- السعر: 8،092.55 ريال سعودي.

3. **باقة ثالثة:**

- السعر: 13،265.25 ريال سعودي.

4. **باقة رابعة:**

- السعر: 3،984.75 ريال سعودي.

يمكن للراغبين في التسجيل القيام بذلك بسهولة عبر زيارة الموقع الرسمي "نسك"، وملء استمارة التسجيل، مع إرفاق المستندات المطلوبة والضغط على زر "إرسال الطلب" لإتمام العملية.