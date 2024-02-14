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أحمد جودة - القاهرة - فرصة لا تعوض للحصول على المكافآت والتمويل وأكثر.. عروض يوم التأسيس وقت الراجحي.. يبحث الناس عن عروض يوم التأسيس وقت الراجحي والكثير من العروض المقدمة بشكل كبيرا حتى يتم الاستفادة منها على أفضل شكل ممكن، ومن هذه العروض عروض يوم التأسيس وقت الراجحي، حيث يعد هذا البنك من أشهر البنوك وأفضلها، ويقدم عروضه بشكل مستمر للعملاء وخاصة يوم التأسيس، وإليك تفاصيل هذه العروض.

عروض يوم التأسيس وقت الراجحي

فرصة لا تعوض للحصول على المكافآت والتمويل وأكثر.. عروض يوم التأسيس وقت الراجحي

يقدم بنك الراجحي عدة عروض هائلة يمكن الاستفادة منها من قبل العملاء بأي وقت، ومن هذه العروض عرض استرداد نقدي حتى 3000 ريال من البطاقة الائتمانية، فترة العرض على البطاقات المصدرة من 11 فبراير 2024 حتى 11 مارس 2024، هذا العرض ساري على الإصدار الجديد للبطاقات الائتمانية المجانية مدى الحياة لبطاقات نفنيت، سيجنتيشر، سيليكتف، بلاتينيوم ولكنها لا تسري على بطاقات الراجحي الائتمانية وكذلك بطاقة كاش باك.

كما يوجد عرض تأجير الدراجات بتحويل الراتب، فالدفعة الأولى 10٪، كما يوجد رسوم إدارية 1٪ أو 5000 ريال أيهما أقل، والمدة ستون شهر، كما يتوفر أيضا تأجير الدراجات دون تحويل للراتب، وهناك عرض على فرع كرز لنن على كل المنتجات المتوفرة بمقدار 20٪ كما يتوفر خصم إضافي 5٪ على المنتجات المخفضة، يسري هذا العرض بداية من 7 يناير حتى 26 ديسمبر 2024، يتم تطبيق هذا العرض على جميع البطاقات الائتمانية ويمكن استغلاله أكثر من مرة.

عروض البطاقات مسبقة الدفع لدى الراجحي

تتوفر على بطاقات مسبقة الدفع عروض لدى 10٪ كافيه بخصومات 15٪، الحد الأدني لتفعيل هذا العرض هو الشراء ب 100 ريال، ولا يسري هذا العرض على العروض الترويجية وقسائم الخصم، يستمر حتى 30 إبريل 2024.

كما يوجد عروض 15٪ لدى مركز دوميدو للأطفال عند استخدام البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، يسري حتى 15 يونيو 2024، ويطبق هذا العرض على كل المأكولات والمشروبات بالإضافة إلى رسوم الدخول، ثم إن الخصومات لا تسري عن طريق استخدام أبل باي أو مدى باي وكذلك أي محافظ رقمية.

ويتوفر عروض وخصومات لدى ألعاب أحاجي الرقمية حيث يتوفر خصم 10٪، ويستمر حتى 23 مارس 2024، ويتم استغلال هذا الخصم عند الشراء فقط من فروع أحاجي، لا يوجد حد أدني لتطبيق هذا العرض، لا يجوز دمج خصومات هذا العرض مع قسائم الهدايا أو أي عروض أخرى.