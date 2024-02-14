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رياض - احمد صلاح - تولى الصندوق العقاري تنفيذ الإجراءات في حال توقف الدفعة بسبب وجود مشكلة بالصك العقاري، وتم تلقي الأسئلة المتعلقة بالدفعات المالية للدعم السكني عبر منصة تويتر، أجاب على هذه الأسئلة عن طريق خدمة المستفيدين، حيث وضحت كيفية التعامل مع حالات توقف الدفعات المتسببة بسبب عدم وجود الصك، فتم تحديد السبب كون المدة المحددة من قبل الجهة التمويلية وبرنامج سكني قد انتهت لإتمام عملية البناء.

تولى الصندوق العقاري تنفيذ الإجراءات في حال توقف الدفعة بسبب وجود مشكلة بالصك العقاري، وتم تلقي الأسئلة المتعلقة بالدفعات المالية للدعم السكني عبر منصة تويتر، أجاب على هذه الأسئلة عن طريق خدمة المستفيدين، حيث وضحت كيفية التعامل مع حالات توقف الدفعات المتسببة بسبب عدم وجود الصك، فتم تحديد السبب كون المدة المحددة من قبل الجهة التمويلية وبرنامج سكني قد انتهت لإتمام عملية البناء.

إرشادات الصندوق العقاري للإجراءات في حال تعطل الدفعة بسبب الصك

أشارت خدمة المستفيدين من خلال حسابها الرسمي على منصة تويتر إلى أن توقف الدفعة يعود إلى تجاوز المدة المحددة لتمويل البناء الذاتي، يتم توزيع الدعم المالي على المستفيدين بشكل دفعات من خلال التمويل العقاري، وهذه الدفعات تكون بحد أقصى خمس دفعات خلال 36 شهرا، يتم صرف هذه الدفعات وفقا لمراحل البناء وتقييم كل مرحلة من هذه المراحل.

صرف الدفعات من خلال البنوك الممولة

يتم الاستعانة بالبنوك الممولة لإصدار الدفعات وحل أي مشاكل تواجهها أثناء صرف هذه الدفعات، يقتصر تقديم طلبات البناء الذاتي على الدفعات المرتبطة بعملية البناء، يتم تقييم المراحل المختلفة للبناء، ولا يتجاوز عددها خمسة دفعات على الأكثر، حتى يتم الإنتهاء من البناء والحصول على شهادة إتمام البناء.

منتج البناء الذاتي

يقدم برنامج سكني الإلكتروني منتجا هاما ومتنوعا يمكن الوصول إليه عبر موقعه، ويتيح للأفراد التسجيل في منتج البناء الذاتي عبر مستشار عقاري للاستفادة من الخدمات الهندسية والاستشارات التقنية والتصاميم المعتمدة والمقاولين المعرفين، لذلك تكون منصة سكني لها العديد من المزايا والتسهيلات خلال مراحل البناء وتوفير ميزات فريدة لهذا المنتج.

مميزات تمويل البناء الذاتي

يتأكد الصندوق العقاري من أنه بإمكان الأشخاص الذين يمتلكون أرضا ويرغبون في بناء منزلهم والحصول على تمويل قدره 150 ألف ريال أن يحققوا ذلك.