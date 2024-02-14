انت الأن تتابع خبر أسعار باقات الحج الجديدة 1445 كما أعلنته وزارة الحج والعمرة بالمملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار باقات الحج الجديدة، والتي كانت قد اعلنت عنه وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لهذا العام، يأتي هذا مع اقتراب موعد الحج الذي يبحث العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم من اجل أداء فريضة الحج، ولهذا يرغب الكثيرين من المسلمين معرفة باقات الحج الجديدة التي اعلنت عنها وزارة الحج والعمرة، ومن خلال موقع الوزارة يمكن الاستعلام عن تصاريح الحج والتعرف على خطوات التقديم واستخراج التصاريح اللازمة.

أسعار باقات الحج الجديدة

بعد ان بدأت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن التسجيل في الحج الداخلي 1445 وبدأت عمليات البحث تكثر عن الخطوات التي يجب ان تتم من اجل هذا التسجيل، وتعتبر وزارة الحج والعمرة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم مختلف الخدمات التي تتعلق بأداء فريضة الحج والعمرة، وتتولى الوزارة عدد من المهام والأنشطة منها تنظيم كل الأنشطة والخدمات المتعلقة بأداء فريضتي الحج والعمرة، وأيضا اصدار التاشيرات وتوفير السكن ونقل الحجاج والمعتمرين، وفى السطور التالية سنتعرف على أسعار باقات الحج الجديدة.

ما هي أسعار باقات الحج الجديدة 1445

سعر باقة الحج الأولى: 5,274 ريال سعودي.

سعر باقة الحج الثانية: 5,792 ريال سعودي.

أما سعر باقة الحج الثالثة: 6,215 ريال سعودي، وتتضمن الأبراج السكنية.

سعر باقة الحج الرابعة: 3,235 ريال سعودي.

خطوات التسجيل في باقات الحج