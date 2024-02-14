نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الخط الساخن الموحد وخدمات المؤسسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمتلك مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية مكانة مرموقة كإحدى الهيئات الرائدة في مجال العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم.

تأسست هذه المؤسسة على يد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، وتعكس رؤية إنسانية نبيلة تهدف إلى خدمة الإنسانية وتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات على نطاق واسع.

**الخط الساخن الموحد:**

توفر المؤسسة خدماتها وبرامجها الإنسانية بكفاءة عالية، وتضع العمل الخيري والتنموي في قلب أولوياتها. ولتيسير التواصل مع المؤسسة والاستفسار عن برامجها وخدماتها، قامت بتقديم خط ساخن موحد يسمح للمتعاملين بالتواصل المباشر مع فريق المؤسسة الودود والمتفهم عبر الرقم 966577009972.

**خدمات المؤسسة:**

تعمل المؤسسة على تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية، مثل تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التعليم والتدريب، وتقديم رعاية صحية، وتنمية المجتمع المحلي، وتقديم الإغاثة في حالات الطوارئ.

**تاريخ التأسيس:**

تأسست المؤسسة في عام 2003م على يد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود. منذ تأسيسها، لعبت المؤسسة دورًا بارزًا في تقديم المساعدات الإنسانية والتعليمية والطبية والاجتماعية على مستوى العالم.

**شروط الحصول على مساعدة:**

تتطلب مساعدة المؤسسة توافر بعض الشروط مثل الحاجة الفعلية والشفافية في تقديم المعلومات. يُشجع الأفراد الراغبين في الحصول على المساعدة على الاطلاع على الشروط المحددة لكل برنامج أو مشروع وضمان استيفاء جميع الشروط قبل تقديم الطلب.

بفضل تنفيذها الفعّال وشفافيتها، تظل مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية رائدة في ميدان العمل الخيري، وتجسد الخدمة المقدمة عبر الخط الساخن روح العطاء والإنسانية التي تميزها.