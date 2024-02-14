رقم خدمة عملاء حافز الموحد واتساب المجانى للشكاوى السعودية الموحد

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أحمد جودة - القاهرة - يُكرر البحث عن رقم الواتساب الموحد لخدمة عملاء حافز بالمملكة العربية السعودية، حيث يُعتبر حافز أحد البرامج التأهيلية الرئيسية التي أطلقتها المملكة لمساعدة الشباب في إعادة تأهيلهم للحصول على وظائف. يقدم البرنامج دعمًا ماليًا شهريًا يصل إلى عام، وتم توفير عدة وسائل للتواصل مع الإدارة المسؤولة عن البرنامج.

**أرقام الاتصال:**

1. رقم خدمة العملاء الموحد المجاني: 920011559.

2. الرقم الهاتفي الثاني: 920020301.

3. إمكانية التواصل عبر إرسال رسائل نصية إلى الرقم 500200.

**شروط التسجيل في برنامج حافز:**

- إكمال التعليم ومرور على الأقل ستة أشهر من حصول المتقدم على الشهادة.

- عدم العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

- العمر بين عشرين وستين عامًا.

- حاصل على الجنسية السعودية.

- القدرة النفسية والجسدية على الالتحاق بالعمل.

- في حالة السبق العمل، يجب أن يمضي على ترك الوظيفة ثلاثة أشهر على الأقل.

**كيفية التسجيل:**

1. زيارة [الموقع الرسمي](https://hafiz.gov.sa/).

2. تسجيل الدخول بالمستخدم وكلمة المرور.

3. إقرار المتقدم على قراءة الالتزامات.

4. النقر على رابط الاستمرار لدخول الصفحة التالية.

5. تعبئة الاستبيان بالبيانات المطلوبة.

6. استمرار الدخول كل سبعة أيام لتجنب الإنذار.

**مميزات برنامج حافز:**

- دعم لجميع اللغات العالمية.

- قابلية الاستخدام على أجهزة الأندرويد.

- توفير وظائف متنوعة لجميع الفئات.

- سهولة التعامل والتحديث الدوري للوظائف.

رقم الواتساب الموحد لخدمة عملاء حافز بالسعودية يشغل مكانة هامة في البحث نظرًا لأهمية البرنامج في توفير وظائف ودعم مالي للأفراد.