نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية نقل الطلاب من مدرسة لأخرى عبر نظام نور في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتسائل الكثيرون اليوم عن كيفية نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى من خلال نظام نور، والذي يعد أحد الأنظمة التعليمية الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

يهدف نظام نور إلى تيسير العملية التعليمية، ومن بين خدماته يأتي نقل الطلاب بين المدارس.

نقدم لكم في هذا المقال الخطوات الأساسية لتنفيذ عملية نقل الطلاب إلكترونيًا وكذلك نسلط الضوء على بعض مميزات نظام نور.

**خطوات نقل الطلاب بواسطة نظام نور:**

1. زيارة موقع نظام نور عبر الرابط: [الموقع الإلكتروني لمنصة نور](https://noor.moe.sa/).

2. تسجيل الدخول بواسطة بيانات ولي الأمر.

3. الدخول للصفحة الرئيسية.

4. اختيار خيار "طلب نقل إلى مدرسة".

5. إدخال بيانات المدرسة الجديدة.

6. تقديم إثبات ولية الأمر.

7. تثبيت الطلب.

**مميزات نظام نور:**

- معرفة نتائج الامتحانات بواسطة رقم الهوية الوطنية.

- خدمة نقل الطلاب من مدرسة إلى مدرسة إلكترونيًا.

- تسجيل الطلاب للصف الأول الابتدائي.

- سهولة التواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

يُشير هذا المقال إلى أهم الخطوات لتسهيل عملية نقل الطلاب في المملكة العربية السعودية عبر نظام نور، مع التركيز على مميزات النظام التي تسهم في تحسين العملية التعليمية بشكل شامل.