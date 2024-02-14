انت الأن تتابع خبر إسناد التابعين في النفاذ أولا ثم الأهلية .. عدم التأهل للدورة 27 وآخر أخبار الضمان المطور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الضمان الاجتماعي هو أحد أهم برامج الدعم بالمملكة العربية السعودية، ويقدم الدعم من أموال الزكاة والصدقات، ويقدم الدعم للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل والأكثر عرضة لتأثير التوسع الاقتصادي والعمراني التي تقوم به المملكة، ويهتم الملايين من مستفيدي الدعم معرفة آخر أخبار الضمان المطور الدورة 26 لشهر مارس.

آخر أخبار الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يجب على مقدم الطلب للحصول على معاش الضمان، إسناد جميع التابعين الذين يقيمون معه بنفس المنزل، ومن ثم تأكيد التبعية للذين تتجاوز أعمارهم 18 عام، لضمان دراسة أهليتهم، كما أضافت أن عدم إضافة التابعين ومن أحد أهم أسباب عدم التأهل.

موعد صرف الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي أن يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجاري ستظهر نتائج أهلية الدورة 27 بينما الخميس الموافق 29 فبراير 2024 هو موعد الصرف لرواتب الدورة 27، حيث أن موعد الصرف الرسمي يتوافق مع عطلة الجمعة الأول من مارس 2024، وستصرف مبالغ الدعم مشمولة بمبالغ الحقيبة المدرسية للمستحقين، بقيمة 80 ريال عن كل تابع بالمراحل الدراسية.

اسناد التابعين في منصة الحماية

كشف الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي عن ضرورة إسناد كافة التابعين في المنزل الواحد بمنصة الدعم والحماية، ويمكن أداء ذك باتباع الخطوات التالية: