انت الأن تتابع خبر وزارة المالية السعودية: 1,212 تريليون ريال إجمالي الإيرادات الفعلية خلال العام الماضي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة المالية السعودية، بيانًا رسميًا، يكشف عن نتائج أداء الميزانية العامة للدولة حتى الربع الرابع من السنة المالية الماضية 2023، وذلك في إطار نشرها الأرقام الأساسية الخاصة بالميزانية الجديدة والقديمة، لافتة إلى أنه تم تسجيل إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية المملكة في العام المالي الماضي، بما يعادل 1,212 تريليون ريال سعودي، وكشف عن العديد من الأرقام الأخرى التي تتعلق بالموازنة.
أرقام وزارة المالية الجديدة
- وأضافت وزارة المالية السعودية، بأن الإيرادات غير النفطية الفعلية لميزانية 2023 بلغت 457,728 مليار ريال بقفزة 11% عن الإيرادات غير النفطية في 2022، في حين تم تسجيل عجز الميزانية الفعلي، بواقع 80,946 مليار ريال، فيما سجل إجمالي النفقات الفعلية لميزانية المملكة 1,293 تريليون ريال، وسجل إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية 754,562 مليار ريال.