انت الأن تتابع خبر وزارة المالية السعودية: 1,212 تريليون ريال إجمالي الإيرادات الفعلية خلال العام الماضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة المالية السعودية، بيانًا رسميًا، يكشف عن نتائج أداء الميزانية العامة للدولة حتى الربع الرابع من السنة المالية الماضية 2023، وذلك في إطار نشرها الأرقام الأساسية الخاصة بالميزانية الجديدة والقديمة، لافتة إلى أنه تم تسجيل إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية المملكة في العام المالي الماضي، بما يعادل 1,212 تريليون ريال سعودي، وكشف عن العديد من الأرقام الأخرى التي تتعلق بالموازنة.

أرقام وزارة المالية الجديدة