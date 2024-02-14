انت الأن تتابع خبر أمطار غزيرة وزخات من البرد تضرب مكة المكرمة.. إليكم حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة 16-2-2024 في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية عن احتمالية تساقط أمطار غزيرة وزخات من البرد عن بعض مناطق السعودية، وبالأخص منطقة مكة المكرمة، التي لا شك في أنها تستعد لأن تستقبل عمرة رمضان، ولهذا فقد تحظى مكة المكرمة بزخم كبير من الزوار، ولذلك فإن متابعة حالة الطقس يمكن أن يساعد المعتمرين على التخطيط بشكل أفضل لأنشطتهم وأداء مناسكهم بكل راحة وأمان، لذلك في هذا المقال سوف نستعرض لكم حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة حتى الجمعة المقبلة.

أمطار غزيرة متوقعة على مكة المكرمة خلال الـ3 أيام الجارية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في مكة المكرمة في الأيام المقبلة، وذلك لأنه ذو أهمية كبيرة للمعتمرين في شهر رمضان المبارك، ومن الممكن أن يؤثر الطقس على الطرقات وظروف الطيران على خطط السفر والتنقل، ولذا فإن الحصول على معلومات موثوقة ودقيقة يمكن أن يساعد المعتمر على تفادي أي مشاكل أو تأخيرات غير متوقعة.

حالة الطقس في مكة الأربعاء 14 فبراير

الطقس غائم جزئياً مع تشكل مناطق من الغبار المثار. درجة الحرارة العظمى تبلغ 33 درج.ة مئوية، وتهب رياح جنوبية جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 25 و40 كم/ساعة

حالة الطقس في مكة الخميس 15 فبراير

توجد عواصف رعدية متفرقة مع هبوب رياح جنوبية جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 30 و50 كم/ساعة، وتصاحبها مناطق من الغبار المثار، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية.

حالة الطقس في مكة الجمعة 16 فبراير