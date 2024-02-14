نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفعة الثالثة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين تبدأ بالتوافد إلى المدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت المدينة المنورة اليوم، أولى وفود الدفعة الثالثة، المستضافين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وتضم الدفعة الثالثة من عام 2024، نحو 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 16 دولة، هي الأردن والعراق وتونس ومصر ولبنان والجزائر والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا،وتشاد وإثيوبيا والكاميرون وكينيا والسنغال وأوغندا.

وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، عدد من مسؤولي الوزارة.

ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة.

ووصف الضيوف البرنامج، بأنه مكرمة غالية وتصب في خدمة الإسلام والمسلمين، وتضاف إلى جهود ومبادرات المملكة العربية السعودية لخدمة المسلمين.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أعدت برنامجًا ثقافيًا ودعويًا متميزًا للضيوف في كلّ من المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث يتضمن في المدينة: لقاءً مع أحد أئمة الحرم النبوي الشريف، وزيارة مسجد قباء، وشهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ثم يتوجه الضيوف إلى مكة المكرمة ملبّين بلباس الإحرام، وبعد أداء مناسك العمرة يقام لهم هناك برنامجًا متنوعًا طوال تواجدهم هناك.