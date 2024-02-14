نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز عروض يوم التأسيس السعودي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تحقيق أهداف يوم التأسيس السعودي هناك مجموعة من العروض والطقوس التي تعكس ثقافة المجتمع السعودي والتي تُطبق بين المواطنين في المملكة، ومن بينها:

• تزيين الشوارع والمباني والمعالم الوطنية بالزينة المناسبة.

• إضاءة الشوارع والميادين بمناسبة يوم التأسيس.

• استخدام الشعارات الوطنية والأعلام السعودية في التزيين.

• تنظيم بعض الاحتفالات العامة والعروض في المدن، ومن بينها العروض الفنية والثقافية والجوية.

• هناك أيضًا مجموعة من العروض الضوئية والألعاب النارية.

• ارتداء الزي التقليدي السعودي مثل العباءة السوداء السعودية للنساء والثوب السعودي الأبيض للرجال.

• زيارة الأقارب والأصدقاء في يوم التأسيس.

• تكثر التجمعات الاجتماعية في يوم التأسيس لتبادل التهاني والمباركات.

• تناول الطعام والحلويات التقليدية وتبادل الهدايا التذكارية.

• يتم تنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية في يوم التأسيس ومن بينها المباريات الرياضية والعروض الموسيقية والفنية والمسابقات الثقافية.

• كما يحرص المواطنون على زيارة المتاحف والمعارض التي تُقام لعرض تاريخ المملكة.

• تكثر مشاهدات الأفلام الوثائقية التي تعرض تاريخ المملكة وكذلك البرامج التلفزيونية.

كتاب لتوثيق يوم التأسيس السعودي

سبق وتم الإعلان على حساب يوم التأسيس السعودي الرسمي أنه تم إصدار كتيب ليوم التأسيس عن دارة الملك عبدالعزيز، فهو كتاب لتوثيق تاريخ السعودية الذي يذخر بالإنجازات والأمجاد، حيث تحدث عن جذور المملكة من 3 قرون إلى وقتنا هذا، وقام بتسليط الضوء على بداية قصة التأسيس والرموز المجتمعية وغيرها، وهو كتيب مكون من 59 صفحة تتناول تاريخ تأسيس المملكة من بداية عهد محمد بن سعود مرورًا بأبرز القادة والملوك لسرد ما شهدته المملكة من إنجازات يفخر بها أبناء الوطن.