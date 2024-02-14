نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات تصل إلى 50%.. عروض يوم التأسيس 2024 لرحلات الطيران الداخلية والخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتم الاحتفال بيوم التأسيس السعودي يوم الثاني والعشرين من فبراير من كل عام، وها قد بدأ العد التنازلي للاحتفال بيوم التأسيس وبالتزامن مع ذلك بدأت بعض الشركات بالإعلان عن عروضها وخصوماتها المميزة ليوم التأسيس، وبمناسبة هذا اليوم أعلنت شركات الطيران من بينهم شركة طيران ناس وشركة الخطوط الجوية السعودية على الرحلات الداخلية والخارجية، خلال الأسطر التالية سوف نوضح عروض يوم التأسيس 2024 طيران.

عروض طيران يوم التأسيس 2024

من ضمن العروض التي ينتظرها المواطنين بمناسبة يوم التأسيس السعودي هي عروض الطيران التي تصل إلى 50%، وبالفعل بدأت شركات الطيران بالإعلان عن عروضها من بينهم طيران ناس موضحة أن الأسعار تبدأ من 199 ريال سعودي ليصل الخصم على الرحلة إلى 30%، وإليكم باقي العروض:

• رحلة خارجية من الرياض إلى عمان بقيمة 200 ريال.

• رحلة من الرياض إلى دبي بسعر 230 ريال.

• الرحلة من اسطنبول التركية بقيمة 330 ريال.

• الرحلات الداخلية تبدأ من 122 ريال، والعروض متاحة حتى 24 فبراير.

خطوات حجز رحلة مع طيران ناس

من الجدير بالذكر أن رحلات طيران ناس يتم حجزها بشكل إلكتروني وفقًا للخطوات التالية:

• في البداية يتم الدخول إلى موقع شركة طيران ناس.

• انقر على الرحلة التي ترغب بها.

• عدد نوع الرحلة سواء كانت ذهاب أو ذهاب وعودة.

• قم بإدخال كل البيانات المطلوبة مثل موعد الرحلة وإضافة عدد المسافرين.

• حدد طريقة سداد التذاكر.

عروض أديل ليوم التأسيس

أعلن طيران أديل عن عروض يوم التأسيس السعودي موضحًا أن نسبة الخصم تصل إلى 50%، وأن الرحلات الداخلية تبدأ من 88 ريال والعروض سوف تنتهي يوم 22 فبراير 2024.