محافظ الأحساء يرعى انطلاق مهرجان الأحساء للصقور الأسبوع المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - يرعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء الأسبوع المقبل انطلاق مهرجان الأحساء الأول للصقور، الذي يقام في الفترة من 17 إلى 20 فبراير الجاري في جبل الأربع.

أعلنت ذلك اللجنة المنظمة للمهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في غرفة الأحساء، بحضور مجموعة من الإعلاميين والمؤثرين، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عبدالعزيز الموسى أن مهرجان الأحساء الأول للصقور يأتي ضمن جهود محافظة الأحساء ونادي الصقور السعودي في الاحتفاء بثقافة وهواية الصقارة الأصيلة، ودعم الإرث التاريخي للصقور وتقديمه للعالم من أرض المملكة، مثمنا دعم ورعاية سمو محافظ الأحساء لهذا الإرث السعودي العريق، والرياضة النبيلة، والحرفة الأصيلة، والتراث الإنساني الحيّ.

وبين أن المهرجان يستهدف الارتقاء بهواية الصيد بالصقور، وتنمية واستدامة هذه الهواية الأصيلة، وإحياء الإرث القديم والمحافظة عليه، وعلى البيئة وحماية الحياة الفطرية، وجعل قطاع الصقور في المحافظة وجهة سياحية تراثية، تدعم المسيرة التاريخية، وتعزز الهوية الوطنية، وتُسهم في تحسين مظاهر جودة الحياة، بالإضافة إلى التعريف بهذا الإرث السعودي العريق، ودعم فضاءات العمل والاستثمار في النشاطات الثقافية والرياضية والتراثية والسياحية في الأحساء.

وأفاد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان بأن مبادرة تنظيم المهرجان جاءت للتأكيد على مكانة الأحساء وتاريخها في حرفة ورياضة الصقارة والتعريف بها، وإبراز أصول الضيافة العربية، والرحلات البرية، والقصائد الشعرية، والموروثات الشعبية الأصيلة، من خلال السابقات والمسابقات والأنشطة والفعاليات التعليمية والتعريفية التي يتضمنها المهرجان.

ويشمل مهرجان الصقور بالأحساء عدة أقسام، منها معرض ثقافي مصاحب باسم "قصة الصقر"، وقسم سباق للملواح، بثلاث فئات (فئة المحترفين، فئة الملاك المفتوح، فئة الملاك المغلق)، وأربعة أشواط للسباق (شوط الحر، شوط الشاهين، شوط الجير للذكر والأنثى، شوط جير الشاهين للذكر والأنثى)، ومثلها للفروخ وللقرانيس، وشوطان لصقار المستقبل.

كما يشهد المهرجان توقيع عقود شراكة مع العديد من الجهات الحكومية ومع بعض الشركات والمؤسسات الوطنية الداعمة للمهرجان