نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا تعرف عن يوم التأسيس السعودي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في اليوم الذي يصادف 22 فبراير، تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس الذي يصادف العام الثاني منذ أن أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في يناير من العام الماضي، قرارًا بجعل هذا اليوم إجازة رسمية سنوية.

يُعتبر هذا الاحتفال تكريمًا لتأسيس الدولة السعودية قبل 3 قرون، حيث سطعت شمس المجد في الدولة السعودية الثالثة بفضل جهود الآباء المؤسسين، ويركز على البطولات التي قدموها.

تشمل الفعاليات الحكومية لهذا اليوم العروض والألعاب النارية التي تبرز تاريخ المملكة، بينما تُطلق المحلات والسلاسل التجارية عروضًا وتخفيضات احتفالية تُضيء هذا اليوم المميز المليء بالعزة والشرف.

تتناول العلاقات الثنائية الراسخة بين المملكة وأشقائها عبر التاريخ من خلال تقارير ولقاءات صحفية، مُلخِّصة بإنفوجراف مفصل حول أبرز ما يُميز هذا اليوم لدى الأشقاء.

يُسلط الضوء على خمسة أهداف رئيسية دفعت المملكة للاحتفال بهذه الذكرى، مشددين على الاعتزاز بالجذور العميقة للدولة وصمودها أمام التحديات واستمرارها في تعزيز وحدتها الوطنية وإحياء إنجازات ملوكها في تعزيز البنية الوطنية والوحدة.

تبرز ثلاثة أحداث رئيسية تميز هذا اليوم، بداية من تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية، وتأسيس الدولة السعودية الأولى مع تحقيق استقرار الشعب ووحدته. وتختم المقال بتقديم مراحل تاريخية للدولة السعودية، بداية من تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727 وصولًا إلى توحيد المملكة العربية السعودية في عام 1932.