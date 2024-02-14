نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى إجازة يوم التأسيس 2024 بالهجري والميلادي للطلاب والموظفين والبنوك السعودية ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تساؤلات تعم الكثيرون حول موعد إجازة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، حيث يُحتفل الوطن بذكرى تأسيسه بواسطة الإمام محمد بن سعود، الذي بنى الدولة السعودية الأولى. وتعمل وزارة الموارد البشرية على منح العاملين في الهيئات الحكومية والقطاعين العام والخاص إجازة رسمية في هذه المناسبة الوطنية.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي موعد إجازة يوم التأسيس السعودي، حيث تُقام الإجازة في اليوم الثاني والعشرون من شهر فبراير، وفي العام الحالي 2024، سيُحتفل الوطن بها في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان، والذي يتزامن مع يوم الخميس.

تستفيد الطلاب في المملكة من إجازة يوم التأسيس في 22 فبراير، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودي عن تزامن إجازة الطلاب مع الإجازة الخاصة بالترم الثاني.

يُعد يوم التأسيس فرصة للمملكة للاحتفال به بشكل مميز، حيث يتضمن الاحتفال تزيين الشوارع والميادين بالعلم الوطني وإطلاق الألعاب النارية. كما تُقام فعاليات ثقافية وترفيهية من قِبل هيئة الترفيه، بالإضافة إلى تبادل التهاني والاعتزاز بالوطن من خلال البوستات والأناشيد الوطنية. يتميز الاحتفال بالاعتزاز بالتراث السعودي وتقديم المشروبات السعودية الفريدة، مثل القهوة العربية.