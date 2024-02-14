إصدار شهادة وفاة عبر منصة أبشر وما الأوراق المطلوبة 1445؟

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رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثيرون حول معرفة خطوات إصدار شهادة وفاة أبشرعملت الحكومة في المملكة العربية السعودية على توفير كافة الخدمات للمواطنين لتكون مقدمة بشكل إلكتروني عبر الإنترنت، وبالتعاون مع منصة أبشر التي توفر كافة الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة من أجل تسهيل الإجراءات دون ضياع الوقت والمجهود من أهم الخدمات المقدمة خدمة إصدار شهادة وفاة أبشر، لذلك سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

إصدار شهادة وفاة أبشر

يمكنك إصدار شهادة وفاة أبشر بكل سهولة ولكن بشرط حجز موعد من أجل زيارة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية لاستخراج شهادة الوفاة، ويتم ذلك بتاع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة متابعة.

اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها اختر خدمة الأحوال المدنية.

عليك اختيار أيقونة التبليغ عن حالة وفاة.

يجب إدخال كافة البيانات الخاصة بالمتوفى وهي اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وسبب الوفاة.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة من الموقع.

قم التأكد من صحة البيانات المدخلة.

قم بالضغط على زر حجز موعد.

عليك ملء البيانات المطلوبة ثم تحديد موعد زيارة الأحوال المدنية.

بعد الانتهاء اضغط على أيقونة حجز.

يقوم الموقع بتنفيذ الطلب الخاص بك ويمكنك طباعة تذكرة الحجز.

مستندات إصدار شهادة وفاة

حتي تتمكن من إصدار شهادة وفاة أبشر يجب إحضار مجموعة من المستندات والأوراق الأساسية التي حددتها وزارة الأحوال المدنية السعودية للمواطنين في المملكة، وجاءت هذه المستندات على النحو التالي: