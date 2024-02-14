انت الأن تتابع خبر في حالة تعليق الدراسة غدا.. ما هو مصير الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني 1445؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المنتظر أن تنطلق الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني غدا الخميس الموافق 15 فبراير الموافق 5 من شعبان، ولكن مع تزايد وتيرة التقلبات الجوية، قد يحدث ويتم صدور قرار تعليق الدراسة غدا، فما هو مصير الاختبارات النهائية؟

احتمالية تعليق الدراسة غدا

في حين يستعد الطلاب والطالبات جميع المراحل الدراسية لخوض اختبارات الترم الثاني النهائية غدا، استعدادا للدخول في إجازة مدتها 10 أيام، نجد أن احتمالية تعليق الدراسة لا تزال متوقعة بشدة، وبخاصة مع إعلان الأرصاد عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية.

ولذلك فقد استعدت وزارة التربية والتعليم بالسعودية لحدوث طارئ يحول دون إتمام الاختبار، بأن أعلنت أنه في حالة تم تعليق الدراسة في يوم اختبار، فسوف يتم تأجيل هذا الاختبار لبداية الفصل الدراسي التالي، بحيث نحافظ على صحة الطلاب والكادر التعليمي.

موعد اجازة الفصل الدراسي الثاني 1445

حسب التقويم الدراسي المعدل 1445 ثلاث فصول، تم الإعلان عن تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، بحيث تبدأ في 5 شعبان الموافق 15 فبراير 2024، لمدة 5 أيام فقط، حيث تنتهي يوم 21 فبراير الموافق الأربعاء الموافق 11 شعبان 1445، على أن تبدأ اجازة الترم الثاني 1445 في يوم 22 فبراير بالتزامن مع يوم التأسيس، وذلك ليستمتع الطلاب بالاحتفالات التي ينتظرونها كل عام.

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