نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم التأسيس السعودي 2024.. تعرف على عدد حكام المملكة وأبرز هم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يثير يوم التأسيس السعودي لعام 2024 فضول العديد من المواطنين الذين يبحثون عبر محركات البحث عن تفاصيل هذا اليوم الوطني المهم، وسط تزايد الفضول حيال مرور السنوات على تأسيس المملكة العربية السعودية.

يوم التأسيس السعودي 2024: تاريخ الاحتفال

بدأت "السعودي اليوم" مبادرة لخدمة قرائها ومتابعيها، حيث تقدم نظرة شاملة حول يوم التأسيس السعودي لعام 2024. تزامنًا مع الإعلان عن زيادة أيام الإجازة بمناسبة هذا الحدث الوطني.

تاريخ يوم التأسيس السعودي

يتزامن يوم التأسيس السعودي مع الذكرى الفخرية في الثاني والعشرين من فبراير من كل عام. وفي يناير 2022، أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا يُقرر جعل هذا اليوم يومًا لذكرى تأسيس المملكة السعودية وإعتباره إجازة رسمية. يعود تاريخ هذا اليوم إلى 30 جمادى الآخرة من عام 1139 هـ، استنادًا إلى دراسات تاريخية.

متى تأسست المملكة العربية السعودية؟

رؤية أوسع لتأسيس المملكة العربية السعودية يعود تاريخها إلى 23 ديسمبر 1932 ميلاديًا، الموافق 21 جمادى الأولى 1351 هـ. وقد صدر قرار ملكي من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن يوحد جميع المناطق تحت راية المملكة العربية السعودية.

كم سنة مرت على تأسيس المملكة العربية السعودية؟

بفخر واعتزاز، مرت نحو 91 عامًا ميلاديًا على تأسيس المملكة. في 23 ديسمبر 2023، يحتفل الوطن بذكرى تأسيسه ليكون قد مضى 94 عامًا هجريًا ونصف، ففي 22 جمادى الأولى 1445 كانت بداية رحلة بناء المملكة العربية السعودية.

حكام المملكة العربية السعودية

تقدم المملكة في رحلة الحكم مع الأجيال المتعاقبة من آل سعود، بدءًا من الملك عبد العزيز، ثم الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله، وحاليًا الملك سلمان بن عبد العزيز.