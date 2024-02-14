نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء أعمال الدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأت بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا اليوم، أعمال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ورؤساء المنظمات الدولية.
وسلطت الكلمات الافتتاحية لأعمال دورة المجلس التنفيذي، التي تستمر يومين الضوء على العديد من المسائل المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتعزيز السلم والاستقرار ودعم التنمية والاندماج والتكامل بالقارة الأفريقية، على غرار دعم وترقية التعليم، وتفعيل منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية ومسار الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الأفريقي، وتفعيل صندوق السلم، ومكافحة الإرهاب، وانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، وكذا إستراتيجية الشراكات مع الدول والتكتلات الأخرى.
وتندرج أعمال هذه الدورة في إطار التحضير لانعقاد الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المقررة يومي 17 و18 فبراير 2024، تحت عنوان "تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين