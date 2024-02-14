انت الأن تتابع خبر سجل الآن في منحة الديوان الملكي السعودي الدراسية 2024.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شروط المنحة الملكية السعودية، حيث أعلنت الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية عن منحة دراسية للطلاب في عام 1445م، بهدف توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب الأجانب وبـناء جيل قادر على الإبداع.

منحة الديوان الملكي السعودي

وسيتمكن جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية وحول العالم من المنحة الملكية، حيث سارعوا إلى البحث عن شروط المنحة الملكية السعودية من أجل الحصول على المنحة، والاستفادة من الخدمة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية.

شروط المنحة الملكية السعودية

تسعى الأسرة الملكية السعودية إلى خلق جيل من الأفراد الواعين وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المستقبلية من خلال برنامج المنح الدراسية للطلاب من جميع أنحاء العالم، وتأتي شروط المنحة الدراسية على النحو التالي:

يجب أن يتراوح عمر الطلاب الجامعيين بين 17 و25 عاماً.

يجب ألا يقل عمر طلاب الماجستير عن 30 عاماً، ويجب ألا يقل عمر طلاب الدكتوراه عن 35 عاماً.

يجب أن يكون غير السعوديين مقيمين بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

أن يجتاز الفحص الطبي.

ألا يكون قد حصل على منحة دراسية في الماضي.

عدم قبول الطلاب الذين سبق لهم ترك الدراسة في مؤسسة تعليمية.

إثبات عدم وجود سجل جنائي سابق لهم.

إرفاق جميع النماذج والمستندات المطلوبة بشكل صحيح على الموقع الرسمي.

تتيح هذه الخدمة للطلاب السعوديين التقدم بطلب للحصول على المنح الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم ومؤسساتها للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في المملكة العربية السعودية، وفي حال موافقة وزارة التعليم على طلب المنحة الدراسية، تقوم وزارة التعليم بدفع الرســوم الدراسيـة سنوياً للتخصصات المعتمدة وفقاً للشروط والأحكام. تسري المنحة الدراسية طالـما حافظ الـطالب على المعدل التراكمي المطلوب للموافقة على الطلب.

التقديم على منحة الديوان الملكي السعودي

يمكن لأي طالب مقيم في المملكة العربية السعودية التقدم بطلب للحصول على منحة الديوان الملكي السعودي، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: