انت الأن تتابع خبر تبكير صرف الضمان الاجتماعي دفعة مارس لهذا الموعد.. وزارة الموارد البشرية تُوضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كافة التفاصيل التي تتعلق ببرنامج الضمان الاجتماعي الذي يقدم الدعم شهريًا لمن تتوافر لديهم ضوابط وشروط الاستحقاق، وتزامنًا مع اقتراب موعد صرف الدفعة القادمة بدأ البحق حول تبكير صرف الضمان الاجتماعي والمزيد من التفاصيل الأخرى.

تبكير صرف الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف الضمان الاجتماعي لكي يكون في اليوم الأول من الشهر الميلادي وقد يتقدم أو يتم ترحيله إذا صادف عطلة نهاية أسبوع أو اجازة رسمية، أما بالنسبة لموعد صرف الضمان لشهر مارس فسيكون يوم 29 فبراير الموافق يوم الخميس بدلاً من الجمعة الموافق 1 مارس حيث تم تقديمه ليوم واحد فقط.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لكي تتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لابد من اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

انقر على خانة تسجيل الدخول ثم اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

اضغط لكي تقوم بإرفاق المستندات المطلوبة ثم انقر على تسجيل جديد.

انقر بعد ذلك على خانة إرسال وسيتم مراجعتها.

تقديم اعتراض في الضمان

يُمكنك تقديم الاعتراض دون الذهاب لإي مكان ولكي تتمكن من ذلك الأمر لابد من اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

انتقل إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر على تسجيل الدخول ثم اضغط على خانة تقديم اعتراض.

ارفق المستندات ثم استكمل باقي الخطوات ثم انقر على تقديم.

سيتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المسؤولة.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع تبكير موعد الصرف سيكون تم صرف راتبين في فبراير وهو راتب الشهر ذاته وراتب مارس نظرًا لتقديمه ليوم الخميس بدلاً من الجمعة.