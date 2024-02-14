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أحمد جودة - القاهرة - شروط التسجيل في دعم ريف 1445.. وزارة الزراعة تعلن شروط الدعم والفئات المستحقة في السعودية

شروط التسجيل في دعم ريف 1445، وزعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية برنامج “ريف المستقبل” الذي يهدف إلى دعم أفراد الريف والأسر المنتجة والحرفيين الزراعيين في عدة مجالات، يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الظروف المعيشية من خلال تطوير الوظائف الريفية ودعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

شروط التسجيل في دعم ريف 1445



يمكنك معرفة شروط التسجيل في دعم ريف 1445، حيث جاءت على النحو التالي.

للتأهيل لبرنامج الدعم الزراعي، يتطلب أن يكون المتقدم سواء كان ذكرًا أو أنثى من المواطنين السعوديين أو من حاملي بطاقات التنقل.

كما يجب أن يكون لديه مهنة زراعية ويتخصص في إحدى المجالات المعتمدة من قبل البرنامج.

يُشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وعدم تجاوز دخله الشهري 6000 ريال سعودي.

حيث يجب تقديم الوثائق اللازمة لإثبات المهارات الزراعية، ويُسمح للمتقدم بالتقديم في ثلاث تخصصات كحد أقصى.

على أن لا يتجاوز مجموع دخله السنوي 54 ألف ريال.

يُلحظ أن مكان الإقامة يجب أن يكون ضمن المناطق المشمولة بالدعم الزراعي.

ويجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي نشط لاستلام الدعم المالي، يلتزم المستفيد باتباع جميع الإرشادات المتعلقة بكل قطاع على حدة، ويجب عليه أن يكون على دراية بمدة وقيمة الدعم المقدم لكل قطاع.



المستندات المطلوبة للتسجيل في دعم ريف



يجب تقديم نسخة سارية المفعول من الهوية الوطنية، ونسخة أصلية من شهادة الميلاد.

كما يتطلب الأمر تقديم وثيقة تثبت الدخل الشهري، سواء كانت شهادة عمل رسمية أو وثيقة للعمل الحر.

يتعين أيضًا تقديم إثبات لوجود حساب بنكي نشط.

ما هي الفئات المستحقة لدعم ريف؟

برنامج الدعم الزراعي يستهدف عدة فئات تشمل العاطلين من الرجال والنساء الذين يمتلكون خبرة في مجال الزراعة، وربات البيوت والأسر المنتجة المعنيين بالزراعة، وأصحاب المشاريع الريفية الصغيرة، والمتقاعدين الذين يسعون للعمل في مجال الزراعة، بالإضافة إلى أي شخص يستوفي الشروط المحددة.